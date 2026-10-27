Με αφορμή την προφυλάκιση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλου και άλλων στελεχών και διαιτητών, ο Παναγιώτης Φασούλας μίλησε στο MEGA για την επόμενη μέρα της ομοσπονδίας, ενώ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η τωρινή διοίκηση, την οποία χαρακτηρίζει ως «ενεργούμενα» του Λιόλιου, παραμένει στη θέση της και υπόσχεται κάθαρση.

«Δεν ήταν ευχάριστη σκέψη να βλέπεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι ενεργούμενα του κυρίου Λιόλιου. Δεν λέω ότι είναι συνένοχοι, να το τονίσω αυτό, αλλά συμμέτοχοι είναι σίγουρα σ’ όλη αυτή τη διαδικασία όλων αυτών των ετών. Να βλέπεις τον λεγόμενο νέο πρόεδρο να λέει ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Είναι σαν να απαρνηθήκανε τον πατέρα τους, τον σκοτώσανε και λένε ‘είμαστε ορφανά τα καημένα τώρα, βοηθήστε μας να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο», είπε.

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Όσο για το αν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των Πρωταθλημάτων μέχρι τις εκλογ΄ς της ΕΟΚ, τόνισε:

«Υπάρχουν καλοί διαιτητές στην Ελλάδα και οι ίδιοι πρέπει να το δουν αυτό, γιατί πρέπει να αναρωτηθούν μέσα στα όργανά τους γιατί οι Έλληνες διαιτητές δεν αγωνίζονται σε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Γιατί; Γιατί οι διεθνείς θεσμοί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον τρόπο που λειτουργεί η διαιτησία. Όχι ότι δεν έχουμε καλούς διαιτητές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.».

«Λοιπόν, μια νέα διοίκηση πρωτοδικείου είναι φανερό ότι θα βάλει κάποιους κανόνες διαφάνειας, φυσικά υπό την εποπτεία του, της προϊσταμένης αρχής που είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο υπουργός, ώστε να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα με διαφάνεια, οι ορισμοί διαιτητών με διαφάνεια κτλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν παραιτηθεί η σημερινή διοίκηση. Ήδη έχουν παραιτηθεί τέσσερις άνθρωποι, είχαν την ευθιξία και έχουν καλυφθεί οι θέσεις τους από αναπληρωματικά μέλη».

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Για τις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες, η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, δήλωσε:

«Αυτή τη στιγμή εγώ τουλάχιστον δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διεξήγαγαν τις προηγούμενες εκλογές να διεξάγουν εκλογές. Τα πολλά σωματεία που με παίρνουν τηλέφωνο λένε ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη για τη συνέχιση των πρωταθλημάτων με αυτούς τους ανθρώπους».