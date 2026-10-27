Για τη σχέση του με τη σύζυγό του αλλά και όσα τους βοηθούν να ξεπερνούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας μίλησε ο Μελέτης Ηλίας στη νέα του συνέντευξη. Το ζευγάρι έχει κοινή πορεία τα τελευταία 20 χρόνια.

«Νομίζω ότι αυτό που σε εμάς μας έχει βοηθήσει πολύ είναι το ότι έχουμε καταλάβει ότι πρέπει στη δύσκολη στιγμή να κάνεις ένα βήμα πίσω, να δώσεις λίγο χώρο», εξήγησε αρχικά ο Μελέτης Ηλίας στο Happy Day.

Όπως υπογράμμισε, το να αφήνεις λίγο χρόνο πριν απαντήσεις πάνω στον θυμό σου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό: «Να ηρεμήσεις πριν μιλήσεις. Είναι σωτήριο. Όντως είναι σωτήριο. Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, εν βρασμώ να πεις πράγματα που να μην τα εννοείς. Θέλει λίγο χρόνο να καταλάβεις ότι αυτό το πλαίσιο που έχεις φτιάξει είναι τόσο δυνατό».

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισήμανε ότι χρειάζεται να υποχωρούν και οι δύο σύντροφοι, ο ηθοποιός συμφώνησε και είπε με χιούμορ: «Για εμάς τους άντρες είναι πάντα λίγο πιο δύσκολο το βήμα πίσω. Είμαστε λίγο μαμούχαλοι».

«Εγώ τις νοικοκυρές, τις γυναίκες που φέρνουν βόλτα ένα σπίτι, θεωρώ ότι είναι κοντά στην πυρηνική φυσική. Είναι αυτό το επίπεδο, δηλαδή. Πολλές φορές πηγαίνω στη δουλειά ώρες και ώρες και μου λέει η γυναίκα μου: “Άμα ήξερες τι περνάω εγώ στο σπίτι, θα έλεγες ευχαριστώ που είμαι στη δουλειά”», αποκάλυψε ο Μελέτης Ηλίας.

Ο Μελέτης Ηλίας και η Θέμιδα Βουτσινά είναι μαζί από το 2005 και παντρεύτηκαν το 2010. Μαζί έχουν αποκτήσει τα δύο παιδιά τους, την Κοραλένια και τον Δημήτρη. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 2002, στις πτυχιακές εξετάσεις του ηθοποιού στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, τις οποίες εκείνη παρακολούθησε μέσω μιας κοινής τους φίλης.

Ωστόσο, η σχέση τους ξεκίνησε τρία χρόνια αργότερα, όταν συναντήθηκαν ξανά τυχαία σε ένα καφέ, με τη συγκατοίκηση να έρχεται ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της σχέσης τους. Έκτοτε, έχουν χτίσει μια κοινή ζωή που ο ίδιος περιέγραψε με την πολύ ρομαντική φράση: «Η ιστορία με δικαίωσε γιατί ήταν η γυναίκα της ζωής μου»