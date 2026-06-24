Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε με το γνωστό χιούμορ που τον διακρίνει για τη σχέση του με τη γυμναστική, τη σύζυγό του αλλά και τη... ζήλια, χαρίζοντας απολαυστικές ατάκες.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως η γυμναστική δεν αποτελεί το δυνατό του σημείο, παρά τις προσπάθειες της συζύγου του να τον παρακινήσει να υιοθετήσει έναν πιο αθλητικό τρόπο ζωής.

«Όπως με βλέπεις, είμαι τουρίστας», είπε αρχικά, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον αθλητισμό.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η σύζυγός του προσπαθεί συστηματικά να τον πείσει να γυμνάζεται περισσότερο και να αποκτήσει καλύτερη φυσική κατάσταση.

«Προσπαθώ όσο μπορώ, με πουσάρει λίγο και η γυναίκα μου, αλλά αντιστέκομαι σθεναρά. Με πιέζει να γίνω fit. Μα δε θέλω, βρε Χριστιανή μου, τώρα να γίνω fit στα γεράματα», ανέφερε, γελώντας.

Παρόλα αυτά, όπως εξομολογήθηκε, η προσπάθεια της συζύγου του φαίνεται να αποδίδει έστω και σε μικρό βαθμό.

«Το προσπαθεί, το καταφέρνει. Πάω, βγάζω τον σκύλο βόλτα 20 λεπτά τη μέρα», σχολίασε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η γυναίκα του θα προτιμούσε να έχει δίπλα της έναν πιο αθλητικό σύντροφο.

«Ήθελε κάποιον αθλητή η γυναίκα μου. Έπρεπε να τη φέρω σήμερα εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε και για τη ζήλια μέσα στη σχέση τους, απαντώντας με χιουμοριστική διάθεση όταν ρωτήθηκε αν ζηλεύει τη σύζυγό του.

«Εννοείται ότι ζηλεύω. Τι; Έτσι θα την αφήσω να βλέπει όποιον θέλει; Απαπαπαπαπα», ανέφερε, προκαλώντας γέλια.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε αν κάνει σκηνές ζηλοτυπίας, συνέχισε στο ίδιο κλίμα λέγοντας: «Κάθε μέρα. Χαμός γίνεται στο σπίτι».

Ωστόσο έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως υπάρχουν και όρια, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να ψάχνει το κινητό της συζύγου του.

«Όχι, μη φτάσουμε σε υπερβολές. Είμαι και διακριτικός», απάντησε.

Ο Μελέτης Ηλίας με τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά/ Φωτογραφία NDP

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη και στην αγάπη του για τα τηλεοπτικά νούμερα και τη στατιστική, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθεί συστηματικά τις επιδόσεις των προγραμμάτων.

«Όταν έρχονται τα νούμερα, παρακολουθώ όλη την ημέρα, όλου του καναλιού και όλων των καναλιών που υπάρχουν ως αντίπαλοι. Έχω τελειώσει λογιστικά και το αγαπημένο μου μάθημα όταν σπούδαζα ήταν η στατιστική. Μέσω της στατιστικής προσπαθώ να καταλάβω, να βγάλω κάποια συμπεράσματα», ανέφερε.