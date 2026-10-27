GNTM: «Στεναχωρήθηκα, αλλά προχωράμε», είπε η Παναγιώτα που αποχώρησε

Θέλει να συνεχίσει το μόντελινγκ μετά το GNTM

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Παναγιώτα GNTM: «Κρατάω Μόνο Τα Θετικά»/ O Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παναγιώτα αποχώρησε από το GNTM 2026 και μίλησε για τη δύσκολη στιγμή της στην εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα".
  • Η τελευταία δοκιμασία ήταν απαιτητική και η Παναγιώτα εξέφρασε τη στενοχώρια της για την αποχώρηση.
  • Περιέγραψε το κλίμα στο σπίτι του GNTM με ένταση, διαφωνίες και ίντριγκες, επισημαίνοντας ότι κρατούσε αποστάσεις.
  • Ανέφερε ότι κέρδισε πολλά από την εμπειρία και κρατά τις θετικές στιγμές.
  • Σκοπεύει να συνεχίσει επαγγελματικά στο μόντελινγκ.

Την πρώτη της συνέντευξη μετά την αποχώρησή της από το GNTM 2026 έδωσε η Παναγιώτα, η οποία εμφανίστηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Η πρώην διαγωνιζόμενη μίλησε για τη δύσκολη στιγμή της αποχώρησης, την εμπειρία της μέσα στο σπίτι του διαγωνισμού, τις εντάσεις που παρατήρησε, αλλά και τα σχέδιά της για το μέλλον στον χώρο του μόντελινγκ.

GNTM: Γιώργος ή Παναγιώτα; Ποιο μοντέλο είχε τη χειρότερη φωτογραφία;

Η ώρα της κρίσης έφτασε στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του GNTM, με τον Γιώργο, την Παναγιώτα και τη Σταυρούλα Μ. να βρίσκονται στην τριάδα των υποψηφίων προς αποχώρηση. Η Σταυρούλα Μ. κατάφερε να εξασφαλίσει πρώτη τη θέση της στο παιχνίδι, ενώ ανάμεσα στην Παναγιώτα και τον Γιώργο, εκείνη που είχε τη λιγότερο καλή επίδοση ήταν τελικά η Παναγιώτα, με αποτέλεσμα το ταξίδι της στον διαγωνισμό να ολοκληρωθεί.

gntm

Η Παναγιώτα παραδέχτηκε πως η τελευταία δοκιμασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για την ίδια, ενώ δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για το γεγονός ότι έπρεπε να αποχωρήσει.

«Εντάξει, στη χθεσινή, στο χθεσινό πλατό, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα για μένα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε; Προχωράμε. Σίγουρα στενοχωρήθηκα. Κάπου εδώ το ταξίδι μου τελείωσε κι εμένα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε; Όλα μέσα στη ζωή είναι», είπε.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν το κλίμα που επικρατούσε μέσα στο σπίτι του GNTM. Η Παναγιώτα περιέγραψε μια καθημερινότητα με ένταση, διαφωνίες και ίντριγκες, εξηγώντας πως η ίδια επέλεγε να κρατά αποστάσεις από τέτοιες καταστάσεις.

«Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλή ένταση, έχει διαφωνίες, ίντριγκες. Εγώ προσπαθούσα να μην είμαι μέρος σε αυτό», αποκάλυψε και πρόσθεσε: «Τώρα ο καθένας, δεν ξέρω αν το κάνει για να φανεί, για να δείξει κάτι που δεν είναι πραγματικά».

«Σίγουρα κέρδισα πολλά από όλη αυτή την εμπειρία»

«Σίγουρα κέρδισα πολλά από όλη αυτή την εμπειρία. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, βγήκα λίγο από τη ζώνη ασφαλείας μου, δοκίμασα τον εαυτό μου, γνώρισα κάποιες πτυχές που ίσως να μην είχα καταφέρει να ανακαλύψω», ανέφερε.

Όπως τόνισε, επιλέγει να κρατήσει τις θετικές στιγμές από τη συμμετοχή της και να συνεχίσει την πορεία της με αισιοδοξία. «Κρατάω μόνο τα θετικά και συνεχίζω», είπε χαρακτηριστικά.

Θα συνεχίσει το μόντελινγκ μετά το GNTM;

Το επόμενο βήμα που θέλει να κάνει η Παναγιώτα αφορά τον χώρο του μόντελινγκ, καθώς, όπως αποκάλυψε, θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά: «Θα ήθελα πολύ να το δω πιο επαγγελματικά και θα φανεί τώρα πώς θα πάει».

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