Λάρισα: Τρένο περνά σιδηροδρομική διάβαση με τη μπάρα ανεβασμένη - Βίντεο

Το συμβάν έχει επαναληφθεί πρόσφατα

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Λάρισα: Τρένο πέρασε με τη μπάρα της διάβασης ανοιχτή - Βίντεο ντοκουμέντο / ΣΚΑΙ

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Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν η μπάρα της σιδηροδρομικής διάβασης στο ύψος της οδού Καραγάτση φέρεται να παρέμεινε ανοιχτή την ώρα που διερχόταν αμαξοστοιχία, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Onlarissa, οδηγός που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε ότι το τρένο σταμάτησε πριν συνεχίσουν την πορεία τους τα αυτοκίνητα, αποτρέποντας έτσι μια ενδεχομένως σοβαρή σύγκρουση. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως απέτρεψε τα χειρότερα.

Τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν στιγμές, καθώς η διέλευση ενός τρένου με τη μπάρα σε ανοιχτή θέση θα μπορούσε να έχει και τραγικές συνέπειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο συμβάν φέρεται να έχει καταγραφεί και στο πρόσφατο παρελθόν, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη διερεύνησης και λήψης ουσιαστικών μέτρων.
 

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