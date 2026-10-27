Μαντάμ Σούρα: Βλέπει 2 iPhone Duo Στο Μέλλον Μας

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που πιστεύουν στις προβλέψεις και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν, αλλά μόλις ακούσουν «βλέπω κάτι στο μέλλον σου», θέλουν να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες. Εμείς επισκεφθήκαμε τη Μαντάμ Σούρα!

«Καθίστε. Τα χαρτιά έχουν πολλά να πουν. Και σήμερα έχουν και καλό σήμα.»

Πρώτη κάρτα. Ο δρόμος ανοίγει!

«Βλέπω δρόμο. Μεγάλο δρόμο. Θα ταξιδέψεις. Ή θα πάρεις τον Κηφισό στις οχτώ το πρωί, που κι αυτό ταξίδι είναι, μη λέμε.»

«Βλέπω κι ένα πουλί. Όχι, στάσου... Είναι το σήμα του Wi-Fi. Μία γραμμή μόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθεσαι στο λάθος δωμάτιο του σπιτιού. Άλλαξε δωμάτιο, θα σου αλλάξει η ζωή.»

Δεύτερη κάρτα. Κάποιος σε σκέφτεται!

«Κάποιος σε σκέφτεται πολύ. Σου έγραψε κιόλας, αλλά εσύ τον άφησες στο "Διαβάστηκε" εδώ και τρεις μέρες.. Ε, τι να σου κάνουν κι εσένα τα άστρα;»

Τρίτη κάρτα. Βλέπω και λεφτά!

«Βλέπω λεφτά. Πολλά; Όχι πολλά. Είναι ένα πεντάευρο στην τσέπη του περσινού μπουφάν. Ψάξ’ το, εκεί είναι. Βλέπω κι ένα τραπέζι γεμάτο κόσμο. Κυριακή. Κάποια θεία ρωτάει "εσύ πότε θα παντρευτείς;". Εγώ δεν είπα τίποτα, τα χαρτιά τα λένε.»

Και τώρα, το μεγάλο σημάδι

«Μισό λεπτό… Βλέπω κάτι. Είναι ορθογώνιο. Γυαλιστερό. Έχει κάμερες… Μα φυσικά! Είναι ένα iPhone! »

«Και δεν είναι ένα. Είναι ΔΥΟ! Βλέπω 2 iPhone Duo και δύο μεγάλους τυχερούς! Ονόματα δεν βλέπω, μη με ρωτάς. Τα χαρτιά δεν είναι τηλεφωνικός κατάλογος».

Προσφορά ζητάς, iPhone μπορεί να κερδίσεις!

Το insurancemarket διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό, χαρίζοντας 2 iPhone Duo σε 2 τυχερούς! Αρκούν 3 απλά βήματα:

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο insurancemarket και επιλέγουν να δουν προσφορές για ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή κατοικίας.

2. Συμπληρώνουν τα στοιχεία στη φόρμα προσφοράς, επιλέγουν το πεδίο συμμετοχής στον διαγωνισμό «Ναι θέλω να συμμετάσχω» και γράφουν το email τους για να ενημερωθούν για τον διαγωνισμό.

3. Πατούν «Σύγκριση προσφορών» και μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για ένα από τα δύο iPhone Duo.

Ο διαγωνισμός διαρκεί από 22/10/2026 έως 10/11/2026, στις 23:59μμ. Δεν απαιτείται αγορά ασφαλιστηρίου για τη συμμετοχή. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο νικητές, που θα λάβουν από ένα iPhone Duo, μόλις τα δώρα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, χωρίς δυνατότητα επιλογής χρώματος. Μάθε περισσότερα για τον διαγωνισμό iPhone.

«Τα χαρτιά τα άνοιξα. Τη σφαίρα την κοίταξα. Δύο iPhone Duo είδα. Τώρα, αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε!»

Και ποιοι είμαστε εμείς να αμφισβητήσουμε τη Μαντάμ Σούρα;

