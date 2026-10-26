Όρια δόμησης: Τι αλλάζει σε 12.000 οικισμούς

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον επανακαθορισμό των ορίων σε περίπου 12.000 οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, με χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να βρίσκονται αντιμέτωποι με πιθανές αλλαγές στα δικαιώματα δόμησης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Ήδη το υπουργείο προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή και υποστήριξη της πλατφόρμας, στην οποία θα αναρτηθούν οι προτεινόμενοι χάρτες οριοθέτησης και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ενστάσεις.

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