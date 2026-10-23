Δύο από τις παροχές της κυβέρνησης, οι οποίες και ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους, αναμένεται να πληρωθούν στο τέλος Νοεμβρίου. Όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.
Από την άλλη πλευρά, το επίδομα 400 ευρώ έχει διευρυμένα κριτήρια έτσι ώστε να το λάβουν πάνω από 2 εκατ. συνταξιούχοι.
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