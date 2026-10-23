Ρέβη: «Ο Αποστόλης όταν νευριάζει είναι άλλο αυτό που βλέπεις»

Τι είπε για τους τσακωμούς με τον Τότσικα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Ρέβη αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της, Αποστόλης, γίνεται άλλος άνθρωπος όταν νευριάζει.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί 19 χρόνια και έχει δίδυμα παιδιά, τον Άγγελο και την Ειρήνη, ηλικίας 11 ετών.
  • Η Ρέβη τόνισε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τσακωμοί σε μια μακροχρόνια σχέση.
  • Ανέφερε ότι οι δυσκολίες είναι κοινές σε όλες τις οικογένειες, παρά την εικόνα που προβάλλουν στα social media.

Μπορεί να αποτελούν ένα από τα πιο ερωτευμένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz εδώ και 19 χρόνια, όμως η Ρούλα Ρέβη δεν δίστασε να αποκαλύψει μια άγνωστη και πιο... "εκρηκτική" πλευρά.

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Η φωτογράφος όπως αποκάλυψε στο «Studio στις 3», ο σύζυγός της όταν νευριάζει γίνεται άλλος άνθρωπος.

Η Ρούλα Ρέβη με τον Αποστόλη Τότσικα

Η Ρούλα Ρέβη με τον Αποστόλη Τότσικα

«Ο Αποστόλης είναι άλλος από αυτό που έχουμε σαν εικόνα. Γίνεται άλλος άνθρωπος» ανέφερε για τον σύζυγό της με τον οποίο είναι μαζί 19 χρόνια.

Αποστόλης Τότσικας/ φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης

Αποστόλης Τότσικας/ φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης

Ρούλα Ρέβη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της

Σε άλλο μέρος της συνέντευξής της ανέφερε πως μετά από τόσα χρόνια γάμου είναι απίθανο ένα ζευγάρι να μην τσακώνεται.

Ο κόσμος δεν ξέρει πότε τσακωνόμαστε, γιατί στα social media μοιραζόμαστε τα καλά. Τι να μοιραστούμε; Θέλω να πω πως μερικές φορές, για εμάς, υπάρχει στον αέρα αυτό το “ουάου, τέλεια όλα” και τα λοιπά. Όχι, έχουμε σαν οικογένεια δυσκολίες που έχουν και όλες οι οικογένειες”.

«Και πριν τα παιδιά, βέβαια, σαν ζευγάρι κανονικό δηλαδή είχαμε τα θέματα μας κατά καιρούς. Δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί τόσα χρόνια. Από το 2007 είμαστε μαζί, 19 χρόνια».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δίδυμα παιδιά, τον Άγγελο και την Ειρήνη τα οποία σήμερα είναι 11 ετών.
 

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ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
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