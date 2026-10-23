Πλεύρης για μεταναστευτικό: Πιθανά έκτακτα μέτρα για τις ροές από τη Λιβύη

Τι είπε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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Το βίντεο του Star για τους εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που θέλουν να έρθουν από τη Λιβύη στην Ελλάδα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης προειδοποίησε για αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη και εξετάζει έκτακτα μέτρα.
  • Αυξήθηκαν οι αφίξεις μεταναστών στην Ιεράπετρα, με την κυβέρνηση να αναπτύσσει σκάφη για περιορισμό των αναχωρήσεων.
  • Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και εξετάζει την ενεργοποίηση μηχανισμού έκτακτης ανάγκης.
  • Η τουρκολιβυκή συνεργασία προκαλεί ανησυχία στην Αθήνα, καθώς η Ανατολική Λιβύη φαίνεται να προσανατολίζεται προς την Τουρκία.
  • Η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά ανησυχεί για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη.

Για αυξημένη επιφυλακή για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα μίλησε  ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της χώρας. Ο υπουργός συνέδεσε ευθέως τη στάση των λιβυκών αρχών με την πορεία των αφίξεων και προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και έκτακτα μέτρα, εφόσον υπάρξει νέα κλιμάκωση.

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Μεταναστευτικό και Λιβύη: τι είπε ο Πλεύρης για τις ροές

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι υπήρξαν διαστήματα κατά τα οποία η συνεργασία με την Ανατολική Λιβύη λειτούργησε αποτελεσματικά, ειδικά μετά την επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Όπως είπε, για περίπου ενάμιση μήνα υπήρξε «εξαιρετική συνεργασία» με το υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα.

Περιγράφοντας την εικόνα των αφίξεων, σημείωσε ότι από τον Αύγουστο καταγράφηκε αύξηση των μεταναστευτικών ροών, η οποία έγινε εντονότερη τον Οκτώβριο. Εξήγησε ακόμη ότι ο Οκτώβριος είναι παραδοσιακά ένας δύσκολος μήνας, καθώς τα κυκλώματα διακινητών εντείνουν τη δράση τους πριν από τον χειμώνα.

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Ο ίδιος είπε: «Δεν υπήρξε η συνεργασία που θέλαμε», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και επιχειρεί να διαπιστώσει αν η μεταβολή των ροών σχετίζεται με οργανωμένη εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ή με αδυναμία ελέγχου των αναχωρήσεων από τις λιβυκές αρχές.

Η Ιεράπετρα στο επίκεντρο των αφίξεων στην Κρήτη 

Ο υπουργός έφερε ως παράδειγμα νέο σημείο αναχώρησης μεταναστών με προορισμό την Κρήτη. Αναφέρθηκε ειδικά στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο καταγράφηκε μεγάλη αύξηση αφίξεων.

Όπως είπε, μετά την εξέλιξη αυτή υπήρξε συνεννόηση και, με βάση την ενημέρωση που είχε, αναπτύχθηκαν σκάφη με στόχο να περιοριστούν οι αναχωρήσεις από το συγκεκριμένο σημείο.

Ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι ακόμη κι αν η εικόνα δεν παραπέμπει σε μαζικές αφίξεις, οι ροές παραμένουν αυξημένες. Πρόσθεσε ότι οι συνολικές αφίξεις είχαν φτάσει περίπου τις 20.000 μέσα στους πρώτους δέκα μήνες.

Έκτακτα μέτρα αν υπάρξει νέα κλιμάκωση

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της πίεσης και υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα ενεργοποίησης μηχανισμού έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό παρέπεμψε σε προηγούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις, λέγοντας: «Πέρυσι το καλοκαίρι κάναμε αναστολή ασύλου. Πέρυσι το καλοκαίρι ανεβάσαμε την επιτήρηση. Αντιστοίχως, το 2020 κάναμε τον Έβρο».

Όπως συμπλήρωσε, «περιμένουμε τις επόμενες μέρες, που είναι κρίσιμες για το πώς θα λειτουργήσει η Λιβύη, ώστε αν υπάρχει οποιαδήποτε κλιμάκωση σε επίπεδο μεταναστευτικό, να παρθούν και δραστικά μέτρα».

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Ο κ. Πλεύρης στάθηκε και στη δυσκολία που δημιουργεί το γεγονός ότι η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης αποτελεί τον βασικό συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η επαφή με τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης είναι πιο σύνθετη. Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ως παραδείγματα την Ιταλία και την Αίγυπτο, που διατηρούν διαύλους συνεργασίας για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: τι αλλάζει για την Ελλάδα

Αναφερόμενος στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, ο υπουργός υποστήριξε ότι η ελληνική πλευρά δεν ήθελε αυτή την εξέλιξη, αλλά εκτίμησε ότι δεν παράγει άμεσες συνέπειες για την Αθήνα.

Απαντώντας στη συζήτηση περί πολιτικής ήττας, πρόσθεσε ότι «πολιτική ήττα είναι όταν κάποιος κάνει ενέργειες που έχουν διεθνές αποτέλεσμα», διαχωρίζοντας τον πολιτικό συμβολισμό της κύρωσης από τις άμεσες επιπτώσεις για την ελληνική πλευρά.

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Η τουρκική επιρροή στην Ανατολική Λιβύη και η ανησυχία της Αθήνας

Ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αναγνωρίζεται από σειρά κρατών, αναφέροντας συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Χαρακτηριστικά είπε: «Έχουν μια υπογραφή που δεν αναγνωρίζεται από καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αναγνωρίζεται από την Κύπρο και από την Αίγυπτο, δεν αναγνωρίζεται από το Ισραήλ».

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προοπτικές έναρξης γεωτρήσεων στην Κρήτη με τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών, εντάσσοντας την υπόθεση στο ευρύτερο πεδίο των ενεργειακών και γεωπολιτικών σχεδιασμών. Για την ελληνική στάση σημείωσε: «Για εμάς δεν αλλάζει κάτι. Το βάζουμε, λοιπόν, στην πραγματική του διάσταση».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η μεταβολή των ισορροπιών μέσα στη Λιβύη προκαλεί ανησυχία στην Αθήνα. Όπως είπε, η Δυτική Λιβύη βρισκόταν ήδη υπό ισχυρή τουρκική επιρροή, ενώ η Ανατολική Λιβύη διατηρούσε σχέσεις τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Αίγυπτο.

Η εκτίμησή του ήταν σαφής: «Η Ανατολική πλευρά της Λιβύης, εκεί που ήταν σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση με Αίγυπτο και Ελλάδα, φαίνεται να πηγαίνει προς την πλευρά της Τουρκίας». Με αυτή τη διαπίστωση, ο υπουργός περιέγραψε τον βασικό λόγο της ελληνικής ανησυχίας, τόσο για το μεταναστευτικό όσο και για το ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο.
 

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