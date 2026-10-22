Στο 30% διαμορφώνεται η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15% και το ΠαΣοΚ με 13%, περιορίζοντας τη μεταξύ τους απόσταση στις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια στιγμή, το 69% των πολιτών εκτιμά ότι θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, σε δείγμα 1.300 ατόμων, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος διαμορφώνεται στο ±2,7%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr