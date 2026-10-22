Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σκληρή μάχη ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ για τη 2η θέση

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η πρόθεση - εκτίμηση ψήφου / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει εκτίμηση ψήφου 30% στη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
  • Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15% και το ΠαΣοΚ με 13%, με απόσταση δύο ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ τους.
  • Το 69% των πολιτών θεωρεί ότι θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
  • Η δημοσκόπηση διεξήχθη από 14 έως 20 Οκτωβρίου 2026 με δείγμα 1.300 ατόμων.
  • Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2,7%.

Στο 30% διαμορφώνεται η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15% και το ΠαΣοΚ με 13%, περιορίζοντας τη μεταξύ τους απόσταση στις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια στιγμή, το 69% των πολιτών εκτιμά ότι θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, σε δείγμα 1.300 ατόμων, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος διαμορφώνεται στο ±2,7%.

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