Τη συνέχιση των συζητήσεων για επέκταση της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Αίγυπτο συμφώνησαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, οι συζητήσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι Υπουργοί Ελλάδας και Αιγύπτου απέρριψαν εκ νέου κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας–Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS.

Συμφώνησαν, επίσης, να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.

Η ΑΟΖ με την Αίγυπτο

Η Ελλάδα και η Αίγυπτος υπέγραψαν στις 6 Αυγούστου 2020 συμφωνία μερικής οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ του τότε Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας και νυν Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι.



Η συμφωνία καθορίζει συγκεκριμένη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, με πέντε σημεία που προσδιορίζονται από γεωγραφικές συντεταγμένες, ενώ άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης κατόπιν νέας διαπραγμάτευσης.



Νίκος Δένδιας και Σάμεχ Σούκρι στην υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου (φωτογραφία Υπουργείο Εξωτερικών)

Ο Ν. Δένδιας είχε δηλώσει μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, στο Κάιρο:



«Είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο φιλικών γειτονικών χωρών που σέβονται την Ιστορία τους. Είναι το απολύτως αντίθετο του παράνομου, άκυρου και νομικά ανυπόστατου μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Τουρκίας και της Τρίπολης.

Μετά την υπογραφή της σημερινής συμφωνίας μας, το ανύπαρκτο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης έχει καταλήξει εκεί που ανήκε από την πρώτη στιγμή: στον κάλαθο των αχρήστων.

Η σημερινή μας συμφωνία επιβεβαιώνει και κατοχυρώνει το δικαίωμα και την επήρεια των νησιών μας σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Και, από σήμερα, οι σχέσεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου περνούν σε μια νέα φάση στενότερων επαφών».

