Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο Δένδιας

Νέες συγχωνεύσεις μονάδων και εξοικονόμηση πόρων για αυξήσεις

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Πολιτικη
Η Γ΄Φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων που ανακοίνωσε ο Ν. Δένδιας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανακοίνωση τρίτης φάσης νέας δομής δυνάμεων από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.
  • Σημαντικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν συγχώνευση 56 μονάδων και 126 στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
  • Προβλέπεται εξοικονόμηση 530 εκατομμυρίων ευρώ σε 5 χρόνια, με στόχο αυξήσεις στο προσωπικό.
  • Δημιουργία Ταξιαρχίας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων και βάσεων σε Ναυτικό και Αεροπορία.
  • Εισήγηση για παράταση παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία και αίτημα για νέα όπλα F-35 από ΗΠΑ.

Την τρίτη φάση της νέας δομής δυνάμεων για το Στράτευμα, ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, ενώ έκανε και μια σημαντική δήλωση για τα όπλα των ελληνικών αεροσκαφών F-35, όπως ανέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star ο Κώστας Συμεωνίδης που παρακολούθησε τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας.  

Ξεμπρόστιασε ο Δένδιας την Τουρκία στις Βρυξέλλες: «Είναι απειλή»

Ο Ελληνικός Στρατός στο… Διάστημα: Έμφαση στις νέες τεχνολογίες   

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας περιλαμβάνει  η τρίτη φάση της λεγόμενης νέας δομής δυνάμεων, όπου βασικό ρόλο παίζουν οι νέες τεχνολογίες, οι μικροδορυφόροι και ο κυβερνοχώρος. 

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με τη Νέα Δομή

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με τη Νέα Δομή

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με τη Νέα Δομή 

 Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, η φάση αυτή περιλαμβάνει κυρίως τη συγχώνευση και κατάργηση 56 μονάδων και 126 στρατιωτικών εγκαταστάσεων, την εξοικονόμηση 530 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 5ετίας, τα οποία, όπως είπε ο κ. Δένδιας θα επιδιωχθεί να επιστραφούν ως αυξήσεις στο προσωπικό, τη δημιουργία Ταξιαρχίας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων στο Λιτόχωρο για το Στρατό Ξηράς και τη δημιουργία βάσεων Μη Επανδρωμένων σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, ενώ για το θεσμό της εφεδρείας προβλέπεται η δημιουργία Λόχου Ειδικών Αποστολών, κυρίως με εφέδρους καταδρομείς. 

Στη Σαουδική Αραβία αιφνιδιαστικά ο Νίκος Δένδιας!

Δένδιας: Εισήγηση να παραμείνουν  οι Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ο κ. Δένδιας είπε ότι θα εισηγηθεί την παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας των PATRIOT στη Σαουδική Αραβία, καθώς οι Άραβες εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τους πυραύλους.

Τι φέρνει για το οπλοστάσιο της Ελλάδας ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο υπουργός Άμυνας δε θέλησε να απαντήσει σε ερώτηση του Star  για το αν ανησυχεί ενόψει της επανέναρξης των εργασιών του ηλεκτρικού καλωδίου στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Μάρκο Ρούμπιο να μας δώσουν οι Αμερικανοί νέα σύγχρονα όπλα για τα ελληνικά F-35.  
 
 

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