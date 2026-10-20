Η Γ΄Φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων που ανακοίνωσε ο Ν. Δένδιας

Την τρίτη φάση της νέας δομής δυνάμεων για το Στράτευμα, ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, ενώ έκανε και μια σημαντική δήλωση για τα όπλα των ελληνικών αεροσκαφών F-35, όπως ανέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star ο Κώστας Συμεωνίδης που παρακολούθησε τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο Ελληνικός Στρατός στο… Διάστημα: Έμφαση στις νέες τεχνολογίες

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας περιλαμβάνει η τρίτη φάση της λεγόμενης νέας δομής δυνάμεων, όπου βασικό ρόλο παίζουν οι νέες τεχνολογίες, οι μικροδορυφόροι και ο κυβερνοχώρος.

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με τη Νέα Δομή

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, η φάση αυτή περιλαμβάνει κυρίως τη συγχώνευση και κατάργηση 56 μονάδων και 126 στρατιωτικών εγκαταστάσεων, την εξοικονόμηση 530 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 5ετίας, τα οποία, όπως είπε ο κ. Δένδιας θα επιδιωχθεί να επιστραφούν ως αυξήσεις στο προσωπικό, τη δημιουργία Ταξιαρχίας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων στο Λιτόχωρο για το Στρατό Ξηράς και τη δημιουργία βάσεων Μη Επανδρωμένων σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, ενώ για το θεσμό της εφεδρείας προβλέπεται η δημιουργία Λόχου Ειδικών Αποστολών, κυρίως με εφέδρους καταδρομείς.

Δένδιας: Εισήγηση να παραμείνουν οι Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ο κ. Δένδιας είπε ότι θα εισηγηθεί την παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας των PATRIOT στη Σαουδική Αραβία, καθώς οι Άραβες εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τους πυραύλους.

Ο υπουργός Άμυνας δε θέλησε να απαντήσει σε ερώτηση του Star για το αν ανησυχεί ενόψει της επανέναρξης των εργασιών του ηλεκτρικού καλωδίου στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Μάρκο Ρούμπιο να μας δώσουν οι Αμερικανοί νέα σύγχρονα όπλα για τα ελληνικά F-35.



