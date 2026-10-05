Τι φέρνει για το οπλοστάσιο της Ελλάδας ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Προτεραιότητα η αναβάθμιση 38 ακόμη F-16 και πύραυλοι Κρουζ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζητά εξοπλιστικά θέματα στην Αθήνα.
  • Προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση 38 F-16 σε Viper, που θα υποστηρίζουν προηγμένα όπλα.
  • Συζητείται η απόκτηση πυραύλων Χαρπούν και άλλων κατά αεροσκαφών και πλοίων.
  • Εξετάζεται η συμφωνία για στρατηγικούς πυραύλους Κρούζ AGM-158 με εμβέλεια 370 χιλιομέτρων.
  • Σκοπός είναι η ολοκλήρωση του ελληνικού οπλοστασίου για επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες.

Τα εξοπλιστικά είναι σε πρώτη προτεραιότητα στις συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Εκκρεμούν οι τελικές ημερομηνίες για τα F-35, αλλά και μία σειρά οπλικών συστημάτων που θα θωρακίσουν Έβρο, νησιά και Αιγαίο. 

Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο - Γιατί δεν πάει στην Τουρκία

Ο Διευθυντή Σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου ποια είναι αυτά τα όπλα. 

Προτεραιότητα η αναβάθμιση 38 F-16 σε Viper

Πρώτη προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση και των υπολοίπων 38 F-16 σε Viper. Με την αναβάθμιση αυτή τα αεροσκάφη αποκτούν δικτυο-κεντρική δυνατότητα υποστήριξης προηγμένων όπλων, όπως κατευθυνόμενες βόμβες και το περιβόητο σύστημα σκόπευσης, όπου ο πιλότος σημαδεύει απλά κοιτώντας στο στόχο. 

Τι φέρνει για το οπλοστάσιο της Ελλάδας ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Προτεραιότητα η αναβάθμιση 38 ακόμα F-16 σε Viper  

Πτήση - μήνυμα Ελληνικών F-16 Viper πάνω από τη Λευκωσία!

Δεύτερον, συζητάμε για την απόκτηση μίας ολόκληρης γκάμας πυραύλων, τόσο κατά αεροσκαφών, όσο και κατά πλοίων,  με ιδιαίτερη έμφαση όμως στους γνωστούς Χαρπούν. 

Ζητάμε από τους Αμερικανούς τον καλύτερο πύραυλο Κρουζ στον κόσμο

Τρίτη επιλογή και πιο δύσκολη ίσως στην επίτευξή της συμφωνία, είναι οι στρατηγικοί πύραυλοι Κρούζ AGM-158,  αέρος - εδάφους που φτάνουν τα 370 χιλιόμετρα σε εμβέλεια με κεφαλές άνω των 480 κιλών. Σε μία υποθετική σύγκρουση με την Τουρκία, ναύσταθμοι, διυλιστήρια και στρατόπεδα είναι στην εμβέλειά τους. Για πολλούς είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Κρουζ πύραυλος στον κόσμο. 

Στροφή στα επιθετικά όπλα από την Ελλάδα

Στροφή στα επιθετικά όπλα από την Ελλάδα 

Αυτό που μένει στη χώρα μας, είναι η ολοκλήρωση του ελληνικού οπλοστασίου και όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο Η. Παπανικολάου «ετοιμαζόμαστε επιτέλους να παίξουμε και επίθεση αν χρειαστεί, όχι μόνο άμυνα». 

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ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ F-16
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ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΚΡΟΥΖ
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