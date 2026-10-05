Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο - Γιατί δεν πάει στην Τουρκία

Η «βαριά» ατζέντα του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο φτάνει στην Αθήνα την Τρίτη, αλλά δεν θα επισκεφθεί την Τουρκία.
  • Η επίσκεψη έχει στόχο την προώθηση αμυντικών και εξοπλιστικών συμφωνιών, καθώς και ενεργειακών συνεργασιών.
  • Θα συζητηθούν θέματα εσωτερικής ασφάλειας, όπως η τρομοκρατία και η διακίνηση ναρκωτικών.
  • Την Τετάρτη θα έχει συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Προβλέπεται ομιλία στην Πνύκα, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Στην Αθήνα έρχεται το βράδυ της Τρίτης ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.  

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έρχεται στην Αθήνα αλλά δε θα πάει στην Άγκυρα, ως είθισται. Κι αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η διπλωματική συντάκτρια Κατερίνα Τσαμούρη, καθώς παραδοσιακά οι Αμερικανοί συνδύαζαν αυτές τις δυο επισκέψεις, όχι μόνο λόγω εντοπιότητας, αλλά και για λόγους συμβολισμού και ισορροπιών.  

«Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν το κάνουν. Ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν ταξιδεύει και συχνά, έρχεται γιατί θέλει να "τρέξουν" και μάλιστα γρήγορα, οι αμυντικές και εξοπλιστικές συμφωνίες, τα ενεργειακά deals των δυο χωρών και να γίνει ένας συντονισμός στα θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Πχ. αντιμετώπιση τρομοκρατίας, διακίνησης ναρκωτικών. Ενίσχυση του ελέχγου στα ελληνικά αεροδρόμια. Φυσικά, πίσω από τις κλειστές πόρτες θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή μας. Τα ελληνοτουρκικά και η Μέση Ανατολή», εξήγησε η Κατερίνα Τσαμούρη.  

Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο - Γιατί δεν πάει στην Τουρκία

Οι επαφές του Μάρκο Ρούμπιο θα γίνουν όλες την Τετάρτη. Το πρωί θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο ΥΠΕΞ, όπου θα συνομιλήσουν και στη συνέχεια θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στη συνέχεια, αναμένεται να κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.  

Το απόγευμα της Τετάρτης αναμένεται να συναντήσει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει η σκέψη να εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα, κάτι που προς το παρόν δεν έχει «κλειδώσει». 

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναμένεται να αναχωρήσει την Πέμπτη. 

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