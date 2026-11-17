Στις πληροφορίες ότι το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας θα έρθει σύντομα για ψήφιση από την Τουρκία, αλλά και στην ελληνική απάντηση αναφέρθηκε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε, πολλοί εκτιμούν ότι είναι θέμα εβδομάδων η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η εκτίμηση της Αθήνας είναι ότι δεν είναι τόσο άμεσο το θέμα και πάντως δεν είναι θέμα των αμέσως επόμενων εβδομάδων. Μάλιστα, λέγεται ότι δεν συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν. Πάντως, Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς με την κατάθεση του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, όχι με την κύρωση. Προφανώς, στο «μπουκέτο» των επιλογών αντίδρασης είναι και τα 12 μίλια νοτίως και δυτικά της Κρήτης, αλλά όχι το μόνο εργαλείο.

Το σχέδιο για ελληνική απάντηση με επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στην Κρήτη

Το «γαλάζιο σχέδιο» των Τούρκων πρόβα για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Πάντως η Τουρκία ήδη κάνει κινήσεις, μετά τα εντελώς αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε το καλοκαίρι. Στη Σύνοδο της Αττάλειας προ ημερών ανακοινώθηκε το «Γαλάζιο Σχέδιο» με ορίζοντα το 2050.

Είναι για πολλούς ο «φερετζές», το προκάλυμμα δηλαδή για τη Γαλάζια Πατρίδα που έρχεται και προβλέπει όλες τις ενέργειες που αφορούν τις τουρκικές θάλασσες για τις επόμενες δεκαετίες, από τη χαρτογράφηση έως τον προσδιορισμό της δραστηριότητας.

Το Γαλάζιο Σχέδιο των Τούρκων προκάλυμμα για τη Γαλάζια Πατρίδα

Θεωρητικά είναι μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία, αλλά ποτέ αντίστοιχες τουρκικές πρωτοβουλίες δεν είναι μόνο τέτοιες…

