Τουρκία: Ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Το κυβερνών AKP σχεδιάζει να το καταθέσει έως το τέλος του χρόνου

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Τουρκία: Ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες της, επαναφέροντας το ζήτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», με κατάθεση στην Εθνοσυνέλευση έως το τέλος του 2026.
  • Το νομοσχέδιο θα καθορίζει κανόνες για οικονομικές και επιστημονικές δραστηριότητες στην τουρκική ΑΟΖ, απαιτώντας άδεια από την Άγκυρα.
  • Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για υποθαλάσσιες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, σχετικές με αγωγό φυσικού αερίου προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
  • Ο αγωγός φυσικού αερίου θα έχει μήκος 101 χιλιόμετρα, με 97 χιλιόμετρα υποθαλάσσια και 4 χιλιόμετρα στην ξηρά.
  • Η Ελλάδα απορρίπτει τις τουρκικές αμφισβητήσεις της κυριαρχίας της επί ελληνικών νησιών και νησίδων.

Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες της, επαναφέροντας έτσι το ζήτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Habertürk, το κυβερνών κόμμα AKP βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση έως το τέλος του 2026.

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Η σύνταξη του νομοσχεδίου αναμένεται να προχωρήσει τον Νοέμβριο, ενώ στόχος είναι να κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση πριν από το τέλος του έτους. Η πρωτοβουλία επαναφέρει στο προσκήνιο τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να απασχολήσει την Αθήνα.

Γαλάζια Πατρίδα: Τι προβλέπει το τουρκικό νομοσχέδιο

Το σχέδιο αποσκοπεί στον καθορισμό κανόνων για τις θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτές. Με άλλα λόγια, η Άγκυρα επιχειρεί να εντάξει τις θέσεις της για τη «Γαλάζια Πατρίδα» σε ένα οργανωμένο νομικό πλαίσιο.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Habertürk, το νομοσχέδιο φέρεται να προβλέπει ότι οικονομικές, επιστημονικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες εντός της τουρκικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) θα απαιτούν άδεια από την Άγκυρα. Αντίστοιχες ρυθμίσεις αναμένονται για εργασίες στον θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο είναι το ζήτημα των νησίδων και των βραχονησίδων που η τουρκική πλευρά εντάσσει στη συζήτηση περί «γκρίζων ζωνών». Η πρόθεση να συμπεριληφθούν σχετικοί νομικοί ορισμοί στο νέο πλαίσιο επαναφέρει μία από τις βασικές εστίες έντασης στο Αιγαίο.

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Η Ελλάδα απορρίπτει τις τουρκικές αμφισβητήσεις της κυριαρχίας της επί ελληνικών νησιών και νησίδων. Οι λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, ωστόσο, θα αποσαφηνιστούν όταν γίνει γνωστό το πλήρες κείμενό του.

Νέα NAVTEX της Τουρκίας έως τις 31 Δεκεμβρίου

Την ίδια ώρα, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για υποθαλάσσιες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις νότιες τουρκικές ακτές με το βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών, η NAVTEX 1049/26 προβλέπει επιστημονικές έρευνες και υποθαλάσσιες εργασίες από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η περιοχή των εργασιών οριοθετείται από 12 συντεταγμένες.

Στις δραστηριότητες αναφέρεται ότι θα συμμετάσχουν τέσσερα πλοία: τα Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı. Τα υπόλοιπα σκάφη που κινούνται στην περιοχή καλούνται να διατηρούν απόσταση ασφαλείας.

Η νέα αναγγελία ακολουθεί την προηγούμενη NAVTEX 0953/26, η οποία κάλυπτε το διάστημα από την 1η έως τις 25 Οκτωβρίου. Στις εργασίες εκείνης της περιόδου συμμετείχε και το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis.

Οι δύο αναγγελίες αφορούν την ίδια θαλάσσια περιοχή, με τη νέα NAVTEX να παρατείνει ουσιαστικά το χρονικό διάστημα των δραστηριοτήτων έως το τέλος του έτους.

Ο αγωγός φυσικού αερίου από την Τουρκία στα Κατεχόμενα

Το έργο που συνδέεται με τις υποθαλάσσιες εργασίες αφορά την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει η τουρκική πλευρά, ο αγωγός προβλέπεται να ξεκινά από την περιοχή του Αναμούρ και να καταλήγει στο Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας.

Το συνολικό μήκος του υπολογίζεται σε περίπου 101 χιλιόμετρα. Από αυτά, τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα τέσσερα στην ξηρά.

Η Άγκυρα παρουσιάζει το έργο ως μέσο ενίσχυσης της ενεργειακής τροφοδοσίας των Κατεχομένων, σε συνέχεια της ήδη υπάρχουσας υποθαλάσσιας σύνδεσης για τη μεταφορά νερού από την Τουρκία.

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