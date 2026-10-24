Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Συμεών ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με την αιγυπτιακή κυβέρνηση για το καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, με στόχο να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες που αφορούν τη λειτουργία και τα δικαιώματα της ιστορικής Μονής. Η απόφαση έρχεται έπειτα από διαβουλεύσεις με την αιγυπτιακή πλευρά και αφού εξασφαλίστηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, η ομόφωνη στήριξη σημαντικών Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Η υπογραφή αναμένεται το προσεχές διάστημα, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους μοναχούς της Σιναϊτικής Αδελφότητας και την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών, η αιγυπτιακή κυβέρνηση είχε προτείνει συμφωνία για να αποσαφηνιστούν ζητήματα που προέκυψαν μετά τη δικαστική απόφαση του Μαΐου του 2025.

Στόχος των διαβουλεύσεων ήταν να καθοριστεί το πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης και να διασφαλιστεί η συνέχιση του μοναστικού βίου, με σεβασμό στην ιστορική παρουσία της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Η Σιναϊτική Αδελφότητα ζήτησε χρόνο προκειμένου να εξετάσει την πρόταση, να καταθέσει παρατηρήσεις και να συγκεντρώσει την απαραίτητη τεκμηρίωση για τα ακίνητα και το ιδιαίτερο καθεστώς της Μονής.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εκπονήθηκε επιστημονική μελέτη για τα σχετικά ζητήματα, ενώ το σχέδιο συμφωνίας συμπληρώθηκε με επεξηγηματικά έγγραφα.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε την αιγυπτιακή κυβέρνηση και προσωπικά τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, για την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διαδικασία. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή της Ελληνικής Πολιτείας στον διάλογο.

Μονή Σινά: Η ομόφωνη στήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών

Καθοριστική για την απόφαση να προχωρήσει η συμφωνία ήταν, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, η στήριξη που εξασφάλισε η Σιναϊτική Αδελφότητα από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Αρχικά, η Αδελφότητα απευθύνθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ζητώντας τη γνώμη του για το περιεχόμενο της προτεινόμενης συμφωνίας. Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης Θεόφιλος ενημέρωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, καθώς και τις Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου.

Όπως αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, όλες οι πλευρές εξέφρασαν εγγράφως τη στήριξή τους στην υπογραφή, με γνώμονα την προστασία των ιστορικών και νόμιμων δικαιωμάτων της Μονής.

«Όλες οι ως άνω Εκκλησίες, έχοντας ενημερωθεί λεπτομερώς, χαιρετίζουν διά πατριαρχικών και Συνοδικών Γραμμάτων [...] και εκφράζουν την αμέριστη αδελφική τους συμπαράσταση για την υπογραφή της προαναφερόμενης συμφωνίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Αδελφότητα, όπως εξηγεί, επέλεξε να αξιοποιήσει την εμπειρία των Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών και των Πατριαρχείων της Ανατολής, προκειμένου να αξιολογήσει τις επιλογές της σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν διατυπωθεί διαφορετικές εκτιμήσεις για την υπόθεση.

Η υποστήριξη που συγκεντρώθηκε αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής.

Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία για τη Μονή Σινά

Η συμφωνία δεν πρόκειται να υπογραφεί άμεσα. Όπως διευκρινίζει ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, απαιτείται να αναρρώσει από το πρόσφατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

«Η εξέλιξη αυτή δίδει, βεβαίως, στην Σιναϊτική Αδελφότητα και εις εμέ προσωπικώς τον επιστηριγμό να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον μόλις η κατάσταση της υγείας μου το επιτρέψει, οπότε θα οριστεί μετά των Πατέρων και της αιγυπτιακής κυβερνήσεως η συγκεκριμένη ημερομηνία υπογραφής», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Μονή Σινά: Η εκκρεμότητα με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Αιγύπτου

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά στην εκκρεμή απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το καθεστώς της Μονής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών εκτιμά ότι η ανακοίνωση της πρόθεσης υπογραφής της συμφωνίας αφαιρεί τον λόγο έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

«Είμεθα βέβαιοι ότι μετά τη σημερινή ανακοίνωση περί της ως άνω συμφωνίας εκλείπει πλέον ο λόγος έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου», αναφέρει.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση των συνεννοήσεων και η υπογραφή της συμφωνίας, ώστε να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο που θα διέπει το καθεστώς και τη λειτουργία της Μονής.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υπογραμμίζει τη σημασία της ενότητας των Ορθόδοξων Εκκλησιών και της διατήρησης των ιστορικών δεσμών Ελλάδας και Αιγύπτου.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι η καθημερινότητα στη Μονή συνεχίζεται, με τους μοναχούς να επιτελούν το έργο τους και να υποδέχονται προσκυνητές και επισκέπτες, παρά την αβεβαιότητα γύρω από το νομικό καθεστώς της.