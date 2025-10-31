Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα στη Μονή Σινά

Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου ο πρωθυπουργός

Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Δ. Παπαμήτσος βίντεο Star
Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, κ. Συμεών, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου παρέστη νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέος ηγούμενος στη Μονή Σινά ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος

Στην αντιφώνηση του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η σημερινή του παρουσία στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά καταδεικνύει ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα σε κάθε βήμα που θα ακολουθήσει μπροστά της και αρωγός σας σε κάθε επίπεδο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη Μονή Σινά

Έφτασε στην Αθήνα από τη Μονή Σινά ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός με 9 μοναχούς

Αναφερόμενος μάλιστα στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ιερά Σιναΐτικη Αδελφότητα επέδειξε υπομονή, πνευματική σύνεση και απαρασάλευτη πίστη. Βγήκε έτσι αλώβητη από τη δοκιμασία, ανανεώνοντας το πνεύμα της ενότητας».

Ξενάγηση του πρωθυπουργού στα κειμήλια της Μονής Σινά

ΥΠΕΞ Αιγύπτου: Η Μονή Σινά είναι ιερή και δεν μπορεί κανείς να την πειράξει

Υπογράμμισε, δε, ότι «οι προσπάθειες της ελληνικής και της αιγυπτιακής πολιτείας έχουν ήδη ανοίξει τον δρόμο, ώστε ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής να διατηρηθεί στο διηνεκές, το ίδιο και τα δικαιώματά της, όπως και η προστασία των μοναχών που την υπηρετούν».

