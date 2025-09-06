Έφτασε στην Αθήνα από τη Μονή Σινά ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός με 9 μοναχούς

Στην Αθήνα έφτασε το πρωί του Σαββάτου ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός μαζί με εννέα μοναχούς που ζήτησαν να επιστρέψουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η άφιξή τους έγινε με ειδική πτήση της Aegean στις 7:15 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προερχόμενη από το Sharm El Sheikh. Επικεφαλής της ήταν η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργος Καλαντζής.

Η ελληνική αντιπροσωπεία μετέβη την Πέμπτη στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά για να εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και των Ελλήνων μοναχών που επιθυμούσαν να φύγουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ιερά Μονή εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά υπό την ευθύνη της Σιναϊτικής Αδελφότητας και παραμένει επισκέψιμη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός εκκινεί τις διαδικασίες διαδοχής

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, σύμφωνα με την εκπεφρασμένη επιθυμία του και τους κανονισμούς της Μονής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή, ενημερώθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τις αποφάσεις του, τις οποίες έχει συζητήσει ήδη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος.

«Αφού πλέον είναι δεδομένο ότι η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα συμφωνεί στους στρατηγικούς στόχους και τις τακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζει το μοναστήρι στο οποίο αφιέρωσα όλη την ζωή μου, ήλθε η ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να εγγυηθώ τις διαδικασίες διαδοχής μου οι οποίες ξεκινούν άμεσα και πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα αλλά με σωστό τρόπο ώστε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, ενωμένη να επικεντρωθεί στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός καταλήγει στην επιστολή ότι οι διαδικαστικές λεπτομέρειες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών και ότι θα ανακοινωθούν μόλις συμφωνηθούν με όλους και θα υλοποιηθούν με την βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος.