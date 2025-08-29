Θρίλερ στη Μονή Σινά: Ένταση, τραυματισμοί και έλεγχος στον Έλληνα πρέσβη

Δαμιανός: «Aισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 13:45 Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
29.08.25 , 13:38 Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Σηκώθηκαν εναέρια
29.08.25 , 13:23 Τροχαίο Θέρμη: Παραδέχτηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένη την Porsche η 45χρονη
29.08.25 , 13:09 Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»
29.08.25 , 13:01 IQ 160: Απόψε σε επανάληψη το τελευταίο επεισόδιο του 1ου κύκλου!
29.08.25 , 12:43 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τη μητέρα της σε βραδινή έξοδο στη Μύκονο
29.08.25 , 12:35 Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche
29.08.25 , 12:23 Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας
29.08.25 , 12:15 Δέσποινα Βανδή: Το φιλί στον Μπισμπίκη και το τραγούδι που του αφιέρωσε
29.08.25 , 12:13 «O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!
29.08.25 , 12:10 Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους
29.08.25 , 12:05 Έρχεται το BYD SEAL 6 DM-i TOURING
29.08.25 , 12:00 Επίδομα 100 ευρώ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία
29.08.25 , 11:46 Oι οκτώ τροφές που θα σε γεμίσουν ενέργεια
29.08.25 , 11:29 Τι σημαίνει «Bugonia»: Αποθέωσαν τον Λάνθιμο και την Emma Stone στη Βενετία
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
«Με έχουν φυλακισμένο», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, καθώς ο νομικός εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού, Χρήστος Κομπιλίρης, μίλησε για δραματικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν μέσα στη νύχτα.

Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Όπως δήλωσε στο OPEN, οι αιγυπτιακές Αρχές έφτασαν στο σημείο να ελέγξουν ακόμη και τον Έλληνα πρέσβη, Νικόλαο Παπαγεωργίου, ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει στη Μονή προκειμένου να παραδώσει φάρμακα στον Αρχιεπίσκοπο.

Σύμφωνα με τον κ. Κομπιλίρη, όταν άνοιξαν οι πύλες, 11 μοναχοί που χαρακτηρίζονται ως «πραξικοπηματίες» προσπάθησαν να εισβάλουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο μοναχός Ακάκιος, που στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή, ενώ ο μοναχός Νύμφων μπήκε στη Μονή μαζί με τον πρέσβη.

Ο νομικός εκπρόσωπος κατήγγειλε ακόμη ότι οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στις αποσκευές του Έλληνα πρέσβη, εμποδίζοντάς τον να παραδώσει τα φάρμακα στον Αρχιεπίσκοπο. Τελικά, ο κ. Παπαγεωργίου αποχώρησε, αφήνοντας τα φάρμακα και τα προσωπικά αντικείμενα εκτός Μονής, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να παραμένει χωρίς την απαραίτητη φαρμακευτική του αγωγή.

Δαμιανός: «Aισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος»

Σε δήλωσή του στο Open, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, αναφέρει: «Μετά από 60 χρόνια στη μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν. Ζητώ να βγω λίγο από τη Μονή για να πάρω τα αναγκαία φάρμακα και τα μικροπράγματα που χρειάζομαι» και ζήτησε παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας για να διασφαλιστούν τα δικαιώματά του.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του επεσήμανε: «Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Ελληνα πρεσβη ο οποίος είναι δίπλα μας. Απευθύνω έκκληση στην σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωση μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top