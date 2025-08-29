Θρίλερ στη Μονή Σινά: Ένταση, τραυματισμοί και έλεγχος στον Έλληνα πρέσβη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, καθώς ο νομικός εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού, Χρήστος Κομπιλίρης, μίλησε για δραματικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν μέσα στη νύχτα.

Όπως δήλωσε στο OPEN, οι αιγυπτιακές Αρχές έφτασαν στο σημείο να ελέγξουν ακόμη και τον Έλληνα πρέσβη, Νικόλαο Παπαγεωργίου, ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει στη Μονή προκειμένου να παραδώσει φάρμακα στον Αρχιεπίσκοπο.

Σύμφωνα με τον κ. Κομπιλίρη, όταν άνοιξαν οι πύλες, 11 μοναχοί που χαρακτηρίζονται ως «πραξικοπηματίες» προσπάθησαν να εισβάλουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο μοναχός Ακάκιος, που στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή, ενώ ο μοναχός Νύμφων μπήκε στη Μονή μαζί με τον πρέσβη.

Ο νομικός εκπρόσωπος κατήγγειλε ακόμη ότι οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στις αποσκευές του Έλληνα πρέσβη, εμποδίζοντάς τον να παραδώσει τα φάρμακα στον Αρχιεπίσκοπο. Τελικά, ο κ. Παπαγεωργίου αποχώρησε, αφήνοντας τα φάρμακα και τα προσωπικά αντικείμενα εκτός Μονής, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να παραμένει χωρίς την απαραίτητη φαρμακευτική του αγωγή.

Δαμιανός: «Aισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος»

Σε δήλωσή του στο Open, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, αναφέρει: «Μετά από 60 χρόνια στη μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν. Ζητώ να βγω λίγο από τη Μονή για να πάρω τα αναγκαία φάρμακα και τα μικροπράγματα που χρειάζομαι» και ζήτησε παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας για να διασφαλιστούν τα δικαιώματά του.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του επεσήμανε: «Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Ελληνα πρεσβη ο οποίος είναι δίπλα μας. Απευθύνω έκκληση στην σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωση μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».