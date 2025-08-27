Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Τι απαντά η μεριά των «πραξικοπηματιών» μοναχών

Κοσμος
Έκκληση να παρέμβουν οι αιγυπτιακές και οι ελληνικές αρχές, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση που μαίνεται στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά στην Αίγυπτο, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός του. 

Μοναχοί, που ο ίδιος τους χαρακτηρίζει «πραξικοπηματίες», γιατί, όπως υποστηρίζει επιχείρησαν να τον ανατρέψουν, παραμένουν από χθες αργά το βράδυ έξω από την Πύλη της Μονής και προσπαθούν και εισέλθουν και πάλι στο εσωτερικό της. 

Παραμένει η ένταση στη Μονή Σινά: Δε φεύγουν οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγιάς μας απεκαταστάθη η τάξις εις τη μονή μας. Παρακαλώ τόσο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση της οποίας είμαι πολίτης και την Ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου διότι κινδυνεύει η ζωή μου», δήλωσε ο Αριχεπίσκοπος Δαμιανός στο Open.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός - Eurokinissi

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, μετέβη το απόγευμα της Τρίτης στη Μονή και με την στήριξη της πλειοψηφίας των μοναχών και των βεδουίνων που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που κινήθηκαν εναντίον του να τηρήσουν την τάξη και τους κανόνες.

Εκείνοι αρνήθηκαν και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός τους τιμώρησε με ακοινωνησία και απομακρύνθηκαν από τη Μονή. 

Παράλληλα συγκάλεσε συνέλευση των μοναχών και εξέλεξαν νέα Σύναξη.

Μονή Σινά: Τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά

Ο Ιερομόναχος π. Συμεών, ένας εξ αυτών που ο Αρχιεπίσκοπος Σινά χαρακτηρίζει «πραξικοπηματίες», μιλώντας στο Οpen έκανε καταγγελία για μπράβους και για βίαιη εκδίωξή τους από τη Μονή.

Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά - Eurokinissi

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ 20:30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μετά από πολύ καιρό. Μπήκαν στο μοναστήρι ενώ αυτό λειτουργούσε κανονικότατα και με οδηγό με έναν μοναχό τον πατέρα Αβάκιο, χτυπούσαν τις πόρτες στα κελιά. Έσπασαν τις πόρτες και μας έβγαλαν έξω από το μοναστήρι. Είμαστε άυπνοι», είπε και συνέχισε:

Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

«Μπήκε και η κα Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής) και οι δώδεκα μοναχοί μείναμε έξω. Ήρθε η αστυνομία, ζητήσαμε επιμόνως να μπούμε. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε δώσει βίντεο με μπράβους έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου, που του χτυπάνε και δεν ανοίγει.

Δεν μας ανακοίνωσαν να εγκαταλείψουμε τη Μονή. Υπάρχει καταστατικό στο μοναστήρι, υπάρχουν ιεροί κανόνες. Θα δημοσιεύσουμε το κατηγορητήριο με βάση του οποίου ελήφθη απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου.

Πριν ένα μήνα ελήφθη η απόφαση της παύσεως και κατατέθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι φυσικό να την αμφισβητεί η άλλη πλευρά. Είναι εδώ η αιγυπτιακή αστυνομία και ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν».

Μονή Σινά: Η απάντηση του εκπροσώπου της Ιεράς Μονής 

Από την πλευρά του ο πατέρας Πορφύριος, εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Σινά, κλήθηκε να σχολιάσει βίντεο από τη χθεσινοβραδινή εκκένωση κελιών, που έστειλαν στο Open οι αμφισβητίες του αρχιεπισκόπου Δαμιανού. 

Όπως είπε, στο βίντεο φαίνονται ρασοφόροι και πρόσθεσε πως ο χαρακτηρισμός πραξικοπηματίες προκύπτει από τους κανόνες της Εκκλησίας. 

«Φατρία και παρασυναγωγή, είναι εγκλήματα που τιμωρούνται», σημείωσε.

