Μονή Σινά: Νέα ένταση – Μοναχοί προπηλάκισαν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

Εκδιώχθηκαν, αλλά προσπάθησαν να ξαναμπούν στο μοναστήρι

27.08.25 , 07:56 Μονή Σινά: Νέα ένταση – Μοναχοί προπηλάκισαν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό
Νέα ένταση προκλήθηκε χθες, Τρίτη στη Μονή Σινά, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έφτασε στο μοναστήρι και προπηλακίστηκε από «πραξικοπηματίες» μοναχούς που ήθελαν να τον εκδιώξουν από τη μονή. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, σε συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν και με τους Βεδουίνους που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους μοναχούς που κινήθηκαν εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες. 

ΥΠΕΞ Αιγύπτου: Η Μονή Σινά είναι ιερή και δεν μπορεί κανείς να την πειράξει

Εκείνοι αρνήθηκαν και τελικά απομακρύνθηκαν εκτός του μοναστηριού. 

O Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός - Eurokinissi

O Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός - Eurokinissi

Όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός στη συνέχεια, πήγε στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης για να συζητήσει με μια μικρή ομάδα πραξικοπηματιών μοναχών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχαν προγραμματίσει συνέλευση για να τροποποιήσουν τον κανονισμό λειτουργίας της Μονής Σινά ερήμην του. 

Μονή Σινά: «Ιερό» πραξικόπημα μοναχών κατά του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

Πρόσθεσε επίσης ότι συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση και εξελέγη νέα Σύναξη και ότι οι μοναχοί του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν, όπως είχαν κάνει και το παρελθόν. 

«Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής», είπε ο Αρχιεπίσκοπος και πρόσθεσε:

Μονή Σινά: Μετά από 15 αιώνες αποκτά νομική υπόσταση στην Ελλάδα

«Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος. Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα».

Η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά - Eurokinissi

Η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά - Eurokinissi

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ζήτησε τέλος συγγνώμη «γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών».

Μονή Σινά: Tα σχέδια της Αιγύπτου για ραγδαία ανάπτυξη της περιοχής

Παρ’ όλ’ αυτά, οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί δεν υποχώρησαν. Αντιθέτως αργά το βράδυ της Τρίτης επανήλθαν και σύμφωνα με το orthodoxia.info συντάχθηκαν γύρω από το μοναστήρι και επιχείρησαν να ξαναμπούν μέσα, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου.

Η αιγυπτιακή Αστυνομία που κλήθηκε από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αρνήθηκε να παρέμβει, αφήνοντας να εξελίσσεται μια κατάσταση έντασης.

Διπλωματικός μαραθώνιος με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά

Η στάση αυτή ερμηνεύτηκε ως άρνηση της Αιγύπτου να συνδράμει στην λήξη της εσωτερικής έριδας της αδελφότητας και την αποκατάσταση της κανονικότητας, κάτι το οποίο θα ενίσχυε την διαπραγματευτική θέση της Μονής.

