Ιωάννα Τούνη: Στιγμιότυπα από το ταξίδι στην Disneyland και την πόλη του φωτός, με το γιο της, Πάρη / Instagram.com

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε ξανά στο Παρίσι, αυτή τη φορά έχοντας δίπλα της τον γιο της, Πάρη. Εκτός από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας απόλαυσε στιγμές διασκέδασης με τον μικρό της γιο, απολαμβάνοντας τις βόλτες τους στην πόλη του φωτός.

Όμως αυτό το ταξίδι επιφύλασσε ακόμη μια έκπληξη για τον μικρό Πάρη, εκτός από τις στιγμές χαλάρωσης και τις όμορφες βόλτες στη γαλλική πρωτεύουσα.

Εκτός από από τα επαγγελματικά της ραντεβού, που αφορούσαν τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα στο Παρίσι, η Ιωάννα Τούνη φρόντισε να αφήσει στην άκρη τις υποχρεώσεις της και να απολαύσει ποιοτικό χρόνο με τον γιο της.

Έτσι, εκτός από τις βόλτες στο κέντρο του Παρισιού, με φόντο τον πύργο του Άιφελ, το σήμα κατατεθέν της πόλης του φωτός, μητέρα και γιος επισκέφθηκαν την Disneyland Paris, έναν προορισμό-όνειρο για μικρούς κυρίως αλλά και για μεγάλους. Η Disneyland, η οποία προσφέρει αμέτρητες επιλογές διασκέδασης, αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές στιγμές της εξόρμησής τους.

Η Ιωάννα Τούνη και ο γιος της Πάρης είδαν από κοντά το διάσημο θεματικό πάρκο, με τη γνωστή influencer να δημοσιεύει βίντεο, απολαμβάνοντας αυτή τη μοναδική εμπειρία μαζί με τον μικρό της.

Η επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους followers της στα social media βίντεο και φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή εμπειρία, δίνοντας μία γεύση από το αξέχαστο ταξίδι τους μαζί, αποτυπώνοντας μαγευτικές εικόνες και στιγμές ξεγνοιασιάς στον υπέροχο αυτό προορισμό, τον οποίο απόλαυσαν μαζί.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη από το ταξίδι της με το γιο της, Πάρη στο Παρίσι:

Φωτογραφίες: Instagram.com