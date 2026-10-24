Δέσποινα Μοιραράκη: «Τότε δε μιλούσε κανείς για την κακοποίηση»

«Είμαι ένα ορφανό κορίτσι από πατέρα. Δεν είχα παπούτσια να φορέσω»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com & NDP
Δέσποινα Μοιραράκη: «Είχα κακοποιηθεί στον πρώτο μου γάμο» / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε την κακοποίηση που υπέστη στον πρώτο της γάμο, τονίζοντας την ευαισθησία της στο θέμα της κακοποίησης των γυναικών.
  • Αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά της χρόνια και τις στερήσεις που αντιμετώπισε.
  • Σκοπεύει να διοργανώσει φιλανθρωπικό bazaar για την υποστήριξη γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση.
  • Μίλησε με τρυφερότητα για τον δεύτερο σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, που απεβίωσε το 2022, και διατηρεί τη μνήμη του ζωντανή.
  • Εξέφρασε την πίστη της ότι ο Γιάννης την προστατεύει και ότι θα τον έχει πάντα στην καρδιά της.

Η Δέσποινα Μοιραράκη προχώρησε σε μία εκ βαθέων συνέντευξη, αποκαλύπτοντας τις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή της. Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του Cash or Trash αναφέρθηκε στην κακοποίηση που βίωσε στον πρώτο γάμο της, καθώς και στον δεύτερο σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος δε βρίσκεται πια εν ζωή, αλλά κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

«Λύγισε» η Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash είναι το ωραιότερο δώρο»

Επιπρόσθετα, η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά της χρόνια, καθώς και στις στερήσεις που αντιμετώπισε, έως ότου καταφέρει να σταθεί στα πόδια της και να χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία. 

 

 

«Είμαι ένα ορφανό κορίτσι από πατέρα και, όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, δεν είχα ούτε παπούτσια να φορέσω. Τώρα, αν έρθεις σπίτι μου, θα δεις πάρα πολλά παπούτσια, που δεν τα φοράω πλέον, γιατί πονάνε τα πόδια μου. Υπάρχουν εκατοντάδες ρούχα», εξομολογήθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη στην εκπομπή «MEGA Non Stop» και τη Μαρία Αντωνά.

Μοιραράκη: «Κακοποιήθηκα από τον πρώτο μου σύζυγο, πρέπει να μιλάμε»

 

 

Στη συνέχεια η επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για την κακοποίηση την οποία, όπως έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν, υπέστη κατά τη διάρκεια του πρώτου της γάμου, δηλώνοντας ευαισθητοποιημένη στο θέμα της κακοποίησης των γυναικών. «Τότε δε μιλούσα για την κακοποίηση, γιατί τότε δε μιλούσε και κανείς. Και τώρα το λέω πάντα συγκαλυμμένα, γιατί δεν είναι ωραίο να ακούνε και τα παιδιά. Όμως, επειδή βίωσα πολύ άσχημη κατάσταση και σωματική και λεκτική, κι έκανα τεράστια υπομονή… Τα παιδιά πολλά εξ αυτών τα είχαν ζήσει. Είμαι ευαισθητοποιημένη στο θέμα της κακοποίησης των γυναικών, γιατί έχω βιώσει κάτι αντίστοιχο στον πρώτο μου γάμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, η παρουσιάστρια του Cash or Trash ανακοίνωσε ότι στα άμεσα σχέδιά της είναι η διοργάνωση ενός φιλανθρωπικού bazaar, στο οποίο θα διαθέσει προς πώληση ρούχα, καθώς και άλλα προσωπικά αντικείμενά της, με στόχο τα έσοδα να διατεθούν για την υποστήριξη γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε με αγάπη και τρυφερότητα στον δεύτερο σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 24 Ιουνίου 2022, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η απώλειά του της στοίχισε πολύ, ενώ πάντα φορά στη μνήμη του ένα κόσμημα που δεν αποχωρίζεται ποτέ: «Δεν το βγάζω ποτέ από το χέρι μου. Και ο λόγος που σήμερα δεν το φοράω είναι γιατί το πήγα να το γυαλίσω μαζί με τη βέρα μου».

 

 

Η Δέσποινα Μοιραράκη δεν έκρυψε πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατό του, εξακολουθεί να αισθάνεται την παρουσία του στη ζωή της: «Ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι αισιόδοξη και πιστεύω στον Θεό. Ο ναύαρχος είναι πάντα στην ψυχή μου… Νιώθω ότι με προστατεύει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβα να του πω. Του τα είχα πει και μου τα είχε πει όλα. Και πάντα έλεγα ότι είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου κι εκείνος μου έλεγε “όχι, εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος άντρας του κόσμου”», εξομολογήθηκε.

Η γνωστή επιχειρηματίας αναφέρθηκε και σε μια από τις πιο τρυφερές αναμνήσεις που κρατά από τον γάμο τους: «Προσπαθώ να είμαι πάντα καλοσυνάτη, γιατί εκείνος με θαύμαζε πολύ και μου έλεγε “αχ, Δεσποινούλα μου, πόσο καλή είσαι”. Μέσα σε αυτή την ψυχή και την καρδιά θα υπάρχει πάντα ο Γιάννης, ακόμα και άλλος άνθρωπος να έρθει στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Μοιραράκη.

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