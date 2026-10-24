Η Χριστίνα Μπόμπα, ταξίδεψε στο Παρίσι με το σύζυγό της Σάκη Τανιμανίδη, με αφορμή την παρουσίαση έργου της αδελφής της, Ελίνας, στο Μουσείο του Λούβρου.

Η γνωστή influencer άδραξε την ευκαιρία και βρέθηκε στο πλευρό της αδελφής της, δίχως να κρύβει λεπτό τη χαρά, την περηφάνια και τη συγκίνησή της.

Η Χριστίνα Μπόμπα έδωσε το «παρών» μαζί με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του πίνακα ζωγραφικής της Ελίνας Μπόμπα. Έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη πτήση λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, το ζευγάρι προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες, όπου και συνέχισε το ταξίδι του με τρένο.

Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από την εκδήλωση, παρουσιάζοντας το έργο της Ελίνας Μπόμπα με τίτλο «Briefly Eternal».

Σε ένα άλλο story της γνωστής influencer βλέπουμε την Ελίνα Μπόμπα να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον πίνακά της (λουλούδια σε αποχρώσεις του ροζ και του μπορντό, τοποθετημένα μέσα σε ένα λευκό βάζο), ενώ σε μια άλλη φωτογραφία οι δύο αδελφές εμφανίζονται αγκαλιασμένες.

«So proud of you. Η μικρή μου αδερφή είναι πια μεγάλη και το έργο τέχνης της βρίσκεται στο Λούβρο και είμαι ΤΟΣΟ περήφανη και ΤΟΣΟ συγκινημένη! Σ’ αγαπώ!!!», έγραψε δημόσια η Χριστίνα Μπόμπα, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για την αδελφή της.

Ενώ σε μία ακόμη ανάρτηση η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι η αδελφή της είχε από μικρή καλλιτεχνική φλέβα. «Από μικρή ζωγράφιζες, έγραφες ποιήματα, τραγουδούσες! Μια γεννημένη καλλιτέχνης που από μέσα της ρέει πάντα δημιουργία! Είμαι τόσο συγκινημένη που ένα έργο σου βρίσκεται στο Λούβρο και εύχομαι πραγματικά η τέχνη σου να βρίσκεται πάντα στο μέρος που της αξίζει! Σ’ αγαπώ», τόνισε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

H Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ανέβασαν ένα story από την πρωινή βόλτα τους στο κέντρο του Παρισιού, αναφέροντας ότι τα όλα τα καταστήματα είναι κλειστά, λόγω των μαθητικών διαδηλώσεων και της έκρυθμης κατάστασης στην πόλη του φωτός τις τελευταίες ημέρες.