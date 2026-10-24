Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι

«Είμαι τόσο συγκινημένη που ένα έργο σου βρίσκεται στο Λούβρο»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Πρώτη Δημοσίευση: 24.10.26, 14:09
Χριστίνα Μπόμπα: «Ο Σάκης δεν ζηλεύει όταν ντύνομαι σέξι, αντιθέτως του αρέσει πολύ» / Βίντεο: Breakfast@star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Μπόμπα ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύζυγό της Σάκη Τανιμανίδη για την παρουσίαση έργου της αδελφής της, Ελίνας, στο Μουσείο του Λούβρου.
  • Η Χριστίνα εξέφρασε δημόσια την περηφάνια και τη συγκίνησή της για την αδελφή της, αναφέροντας ότι το έργο της είναι σημαντικό.
  • Η Ελίνα Μπόμπα παρουσίασε τον πίνακά της με τίτλο «Briefly Eternal» στο Λούβρο.
  • Το ζευγάρι αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών κατά την πτήση τους.
  • Στο Παρίσι, οι καταστήματα ήταν κλειστά λόγω μαθητικών διαδηλώσεων.

Η Χριστίνα Μπόμπα, ταξίδεψε στο Παρίσι με το σύζυγό της Σάκη Τανιμανίδη, με αφορμή την παρουσίαση έργου της αδελφής της, Ελίνας, στο Μουσείο του Λούβρου.

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους

Η γνωστή influencer άδραξε την ευκαιρία και βρέθηκε στο πλευρό της αδελφής της, δίχως να κρύβει λεπτό τη χαρά, την περηφάνια και τη συγκίνησή της.

Η Χριστίνα Μπόμπα έδωσε το «παρών» μαζί με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του πίνακα ζωγραφικής της Ελίνας Μπόμπα. Έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη πτήση λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, το ζευγάρι προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες, όπου και συνέχισε το ταξίδι του με τρένο.

Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι

Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από την εκδήλωση, παρουσιάζοντας το έργο της Ελίνας Μπόμπα με τίτλο «Briefly Eternal».

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Σε ένα άλλο story της γνωστής influencer βλέπουμε την Ελίνα Μπόμπα να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον πίνακά της (λουλούδια σε αποχρώσεις του ροζ και του μπορντό, τοποθετημένα μέσα σε ένα λευκό βάζο), ενώ σε μια άλλη φωτογραφία οι δύο αδελφές εμφανίζονται αγκαλιασμένες.

Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι

Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι

«So proud of you. Η μικρή μου αδερφή είναι πια μεγάλη και το έργο τέχνης της βρίσκεται στο Λούβρο και είμαι ΤΟΣΟ περήφανη και ΤΟΣΟ συγκινημένη! Σ’ αγαπώ!!!», έγραψε δημόσια η Χριστίνα Μπόμπα, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για την αδελφή της.

Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι

Ενώ σε μία ακόμη ανάρτηση η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι η αδελφή της είχε από μικρή καλλιτεχνική φλέβα. «Από μικρή ζωγράφιζες, έγραφες ποιήματα, τραγουδούσες! Μια γεννημένη καλλιτέχνης που από μέσα της ρέει πάντα δημιουργία! Είμαι τόσο συγκινημένη που ένα έργο σου βρίσκεται στο Λούβρο και εύχομαι πραγματικά η τέχνη σου να βρίσκεται πάντα στο μέρος που της αξίζει! Σ’ αγαπώ», τόνισε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

H Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ανέβασαν ένα story από την πρωινή βόλτα τους στο κέντρο του Παρισιού, αναφέροντας ότι τα όλα τα καταστήματα είναι κλειστά, λόγω των μαθητικών διαδηλώσεων και της έκρυθμης κατάστασης στην πόλη του φωτός τις τελευταίες ημέρες.

Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι

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