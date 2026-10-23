Μπόμπα: «Ζήσαμε μια εφιαλτική πτήση, νομίζαμε πως είναι η τελευταία μας»

Το ζευγάρι συνέχισε το ταξίδι του με το τρένο

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είπε η Χριστίνα Μπόμπα για τη δύσκολη πτήση που είχαν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είχαν μια εφιαλτική πτήση προς Παρίσι.
  • Λόγω κακών καιρικών συνθηκών, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες.
  • Το ζευγάρι συνέχισε το ταξίδι του με τρένο για να φτάσει τελικά στο Παρίσι.
  • Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε την εμπειρία τους στα social media, εκφράζοντας τα συναισθήματά της.
  • Αναφέρθηκε ότι νόμιζαν πως η πτήση τους θα ήταν η τελευταία τους.

Mία άκρως δυσάρεστη περιπέτεια είχαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα καθώς η πτήση τους με προορισμό το Παρίσι ήταν εφιαλτική.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα/ φωτογραφία από NDP, Παναγιώτης Κουφαλέξης 

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα/ φωτογραφία από NDP, Παναγιώτης Κουφαλέξης 

 

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους

Όπως αποκάλυψε το ζευγάρι μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, το πρωί της Παρασκευής επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνα διπλά χαρούμενοι καθώς θα έβλεπαν από κοντά ένα έργο τέχνης της Ελίνας Μπόμπα που εκτίθεται στο Λούβρο.

Μπόμπα: «Ζήσαμε μια εφιαλτική πτήση, νομίζαμε πως είναι η τελευταία μας»

Ωστόσο, οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την προσγείωση του αεροσκάφους στη Γαλλική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα η πτήση να καταλήξει στις Βρυξέλλες.

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Χριστίνα και Σάκης, όπως γνωστοποίησαν, συνέχισαν το ταξίδι τους αυτή τη φορά με τρένο και έφτασαν τελικά στη Γαλλία.

Μπόμπα: «Ζήσαμε μια εφιαλτική πτήση, νομίζαμε πως είναι η τελευταία μας»

 

Η παρουσιάστρια και influencer ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους για τη δυσάρεστη κατάσταση αλλά και για τα συναισθήματα που ένιωσε. 

«Αυτές είναι οι φάτσες της ταλαιπωρίας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 η ώρα το πρωί για το Παρίσι. Έχουμε ζήσει μια πτήση εφιαλτική. Νομίζαμε ότι είναι η τελευταία μας. Δεν καταφέραμε να προσγειωθούμε στο Παρίσι. Ήρθαμε στις Βρυξέλλες και τώρα είμαστε στο τρένο για να πάμε στο Παρίσι» ανέφερε η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη


 

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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