Τι είπε η Χριστίνα Μπόμπα για τη δύσκολη πτήση που είχαν

Mία άκρως δυσάρεστη περιπέτεια είχαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα καθώς η πτήση τους με προορισμό το Παρίσι ήταν εφιαλτική.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα/ φωτογραφία από NDP, Παναγιώτης Κουφαλέξης

Όπως αποκάλυψε το ζευγάρι μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, το πρωί της Παρασκευής επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνα διπλά χαρούμενοι καθώς θα έβλεπαν από κοντά ένα έργο τέχνης της Ελίνας Μπόμπα που εκτίθεται στο Λούβρο.

Ωστόσο, οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την προσγείωση του αεροσκάφους στη Γαλλική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα η πτήση να καταλήξει στις Βρυξέλλες.

Χριστίνα και Σάκης, όπως γνωστοποίησαν, συνέχισαν το ταξίδι τους αυτή τη φορά με τρένο και έφτασαν τελικά στη Γαλλία.

Η παρουσιάστρια και influencer ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους για τη δυσάρεστη κατάσταση αλλά και για τα συναισθήματα που ένιωσε.

«Αυτές είναι οι φάτσες της ταλαιπωρίας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 η ώρα το πρωί για το Παρίσι. Έχουμε ζήσει μια πτήση εφιαλτική. Νομίζαμε ότι είναι η τελευταία μας. Δεν καταφέραμε να προσγειωθούμε στο Παρίσι. Ήρθαμε στις Βρυξέλλες και τώρα είμαστε στο τρένο για να πάμε στο Παρίσι» ανέφερε η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη



