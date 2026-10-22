Τούνη: Ο μικρός Πάρης δοκιμάζει τα κρουασάν της μαμάς του στη Μονμάρτρη

Ταξίδι με εκπλήξεις για τον Πάρη και τον φίλο του, Δημήτρη

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Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: Ο Μικρός Πάρης Δοκιμάζει Τα Κρουασάν Της Μαμάς Του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Παρίσι με τον γιο της, Πάρη.
  • Ανοίγει νέο κατάστημα με χειροποίητα κρουασάν στη Μονμάρτρη, σε συνεργασία με την ξαδέρφη της.
  • Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν και απολαμβάνει τις γεμίσεις και toppings.
  • Στο ταξίδι συμμετέχει και η φίλη της Τούνη, Έφη Γκούτα, με τον γιο της.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στην Disneyland, προγραμματισμένη εδώ και καιρό.

Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ιωάννα Τούνη, έχοντας μαζί της τον αγαπημένο της γιο, Πάρη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας συνδυάζει τις δουλειές της με ποιοτικό χρόνο για τους δυο τους, λίγο καιρό μετά τα εγκαίνια του νέου της εγχειρήματος – ενός μαγαζιού με χειροποίητα κρουασάν στη γραφική περιοχή της Μονμάρτρης.

 

Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα

Η ίδια ανέβασε νέα βίντεο στο Instagram από το κατάστημα που έχει ανοίξει με την ξαδέρφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου, η οποία μένει μόνιμα στη Γαλλία και εργάζεται ως pastry chef. Ο μικρός Πάρης περιηγήθηκε στον χώρο και μάλιστα έδωσε τη δική του παραγγελία για κρουασάν, με την Ιωάννα Τούνη να δείχνει με ευχάριστη διάθεση τις διάφορες λαχταριστές γεμίσεις και τα toppings των γλυκισμάτων.

Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι

ΤΟΥΝΗ

Η παρέα τους στο Παρίσι συμπληρώνεται από τη φίλη της, Έφη Γκούτα, και τον γιο της, Δημήτρη. Το ταξίδι αυτό περιλαμβάνει και μια μεγάλη έκπληξη για τους μικρούς, καθώς το πρόγραμμα έχει στάση στην Disneyland!

Όπως είχε αναφέρει και η ίδια η influencer πριν την αναχώρησή της, το ταξίδι είχε κανονιστεί εδώ και καιρό. Για την Ιωάννα Τούνη, η ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις παραμένει προτεραιότητα.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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