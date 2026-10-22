Τούνη: Ο Μικρός Πάρης Δοκιμάζει Τα Κρουασάν Της Μαμάς Του

Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ιωάννα Τούνη, έχοντας μαζί της τον αγαπημένο της γιο, Πάρη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας συνδυάζει τις δουλειές της με ποιοτικό χρόνο για τους δυο τους, λίγο καιρό μετά τα εγκαίνια του νέου της εγχειρήματος – ενός μαγαζιού με χειροποίητα κρουασάν στη γραφική περιοχή της Μονμάρτρης.

Η ίδια ανέβασε νέα βίντεο στο Instagram από το κατάστημα που έχει ανοίξει με την ξαδέρφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου, η οποία μένει μόνιμα στη Γαλλία και εργάζεται ως pastry chef. Ο μικρός Πάρης περιηγήθηκε στον χώρο και μάλιστα έδωσε τη δική του παραγγελία για κρουασάν, με την Ιωάννα Τούνη να δείχνει με ευχάριστη διάθεση τις διάφορες λαχταριστές γεμίσεις και τα toppings των γλυκισμάτων.

Η παρέα τους στο Παρίσι συμπληρώνεται από τη φίλη της, Έφη Γκούτα, και τον γιο της, Δημήτρη. Το ταξίδι αυτό περιλαμβάνει και μια μεγάλη έκπληξη για τους μικρούς, καθώς το πρόγραμμα έχει στάση στην Disneyland!

Όπως είχε αναφέρει και η ίδια η influencer πριν την αναχώρησή της, το ταξίδι είχε κανονιστεί εδώ και καιρό. Για την Ιωάννα Τούνη, η ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις παραμένει προτεραιότητα.