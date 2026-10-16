Σε μια όμορφη φάση στην προσωπική της ζωή βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, η οποία απολαμβάνει τον έρωτά της με τον επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Το ζευγάρι επέστρεψε πρόσφατα από ένα υπέροχο ταξίδι στην Κένυα, όπου πέρασε χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητα.

Μάλιστα, η γνωστή influencer φαίνεται πως δεν έχει λόγο να κρύβει πλέον τον ενθουσιασμό της για τη σχέση της, αφού το τελευταίο διάστημα δημοσιεύει όλο και περισσότερα κοινά στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της, δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά τους.

Η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, σε σαφάρι στην Κένυα / Φωτογραφία Instagram

Η νέα τρυφερή ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μια γλυκιά φωτογραφία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, αποκαλύπτοντας πως εκείνος τη συνόδευσε για έναν γρήγορο καφέ μετά την προπόνησή της, λίγο πριν ξεκινήσει τα επόμενα ραντεβού της.

«O γλυκούλης μου ήρθε μαζί μου να πιούμε έναν γρήγορο καφέ μετά την προπόνηση και φεύγω τρέχοντας για τα ραντεβού μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μπορεί να επρόκειτο για μια σύντομη στάση μέσα σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όμως ακόμη και αυτές οι μικρές στιγμές φαίνεται πως έχουν τη δική τους αξία για το ζευγάρι. Η Ιωάννα, άλλωστε, συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις της, βρίσκοντας παράλληλα χρόνο για τους ανθρώπους που κάνουν την καθημερινότητά της πιο όμορφη. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τον γιο της, τον σύντροφό της και τους φίλους της.