Για τα πρώτα, δύσκολα χρόνια της διαδρομής του μίλησε γνωστός ηθοποιός, αποκαλύπτοντας ότι ως φοιτητής προσπαθούσε να επιβιώσει κάνοντας τον ξυλοπόδαρο στο κέντρο της Αθήνας.

Ο λόγος για τον Μάνο Καζαμία που βρέθκε στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης, συναντώντας την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Στη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός γύρισε πίσω στον χρόνο και στάθηκε στην περίοδο που έβγαινε στον δρόμο για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

Με αφετηρία εκείνα τα χρόνια, περιέγραψε με δικά του λόγια την καθημερινότητα που βίωνε στο κέντρο της Αθήνας, όταν οι εμφανίσεις δρόμου δεν αντιμετωπίζονταν όπως σήμερα.

Μάνος Καζαμίας για την Ερμού και τα ξυλοπόδαρα

Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Ξυλοπόδαρα έκανα όταν… είχαμε δραχμές ακόμα. Ξεκίνησα όταν μας κυνηγούσαν, ακόμα, εκεί στην Ερμού που εμείς βγαίναμε και κάναμε και κανένα καπέλο για να επιβιώσουμε σαν φοιτητές τότε».

Όπως εξήγησε δεν επρόκειτο για συμμετοχή σε οργανωμένες εκδηλώσεις, αλλά για παρεμβάσεις στον δρόμο μαζί με ομάδα ανθρώπων που δοκίμαζαν κάτι το οποίο εκείνη την εποχή δεν ήταν οικείο στο κοινό. «Υπήρχε μια ομάδα και πηγαίναμε στους δρόμους όπου κάναμε ξυλοπόδαρα. Δεν “υπήρχε” όμως αυτό τότε και τρώγαμε κυνήγι, ήμασταν “οι αλήτες της Ερμού”. Δεν είχε γενικά όλο αυτό την αποδοχή που έχουν σήμερα όλες αυτές οι δραστηριότητες που γίνονται σήμερα στον δρόμο», πρόσθεσε.

«Τώρα που το βλέπω χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω περήφανος που ήμουν από τους πρώτους που τολμήσανε να βγούνε, μου αρέσει πολύ ο δρόμος», τόνισε.

Η πορεία του Μάνου Καζαμία σε τηλεόραση και θέατρο

Ο Μάνος Καζαμίας επιστρέφει τηλεοπτικά με τις Κουτσουπιές της ΕΡΤ, ενώ το ευρύ κοινό τον έχει συνδέσει ιδιαίτερα με τον ρόλο του «Κώστα Βλησσάρη» στη σειρά του Alpha, Ο Παράδεισος των Κυριών.

Έχει ακόμη συμμετάσχει στις Άγριες Μέλισσες και στο Παρουσιάστε!, ενώ στο θέατρο έχει συνεργαστεί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και την ομάδα Cartel.

Στη θεατρική του πορεία περιλαμβάνονται και παραστάσεις όπως οι Άνθρωποι και ποντίκια και Κόκκινα Φανάρια, στοιχεία που συμπληρώνουν το επαγγελματικό του αποτύπωμα, το οποίο ο ίδιος συνέδεσε στην τηλεοπτική του εμφάνιση με ένα ξεκίνημα πολύ διαφορετικό από τη σημερινή αναγνωρισιμότητα.