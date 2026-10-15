Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση. Μεγάλοι αλλά και πιο μικροί τη θυμούνται από τον θρυλικό ρόλο της «Λωξάντρας» στο ομώνυμο σίριαλ της ΕΡΤ το 1980.

Η Μπέτυ Βαλάση σε θεατρική πρεμιέρα το 2009 /Φωτογραφία NDP Photo Agenc

«Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και αγάπη»

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή την Πέμπτη (15.10.2026) ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας μέσω του Instagram.

«Μόλις με πληροφόρησαν στην Βουλή ότι έφυγε από την ζωή μια αξιαγάπητη αγωνίστρια, η σπουδαία ηθοποιός, που σημάδεψε τον πολιτισμό μας με τις ερμηνείες της, τους αγώνες της για την δημοκρατία, την δραστηριότητα της στο εξωτερικό, την συνδικαλιστική της δάση.

Η ανεπανάληπτη Μπέτυ Βαλάση, η αγαπημένη συνοδοιπόρος στην ζωή του αξέχαστου Τίτου Βανδή, η θρυλική μας κυρά Λωξάντρα, που είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να συναντηθούμε καλλιτεχνικά δεν είναι πια κοντά μας.. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκε στο “Σπίτι του αγωνιστή” που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που φροντίζει. Πλήγμα για τον πολιτισμό μας.

Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και αγάπη», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποια ήταν η Μπέτυ Βαλάση

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη, από γονείς που είχαν προσφυγική καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής και μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου. Το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σπουδαίους ηθοποιούς και δημιουργούς και συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», που προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980 και έμεινε στην ιστορία ως η τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. Η ερμηνεία της άφησε το δικό της αποτύπωμα και συνέδεσε το όνομά της με μία από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές παραγωγές της εποχής.

Στην προσωπική της ζωή, παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε έναν γιο, τον Νικόλα Χάρι Μινισσάλι, ο οποίος ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία. Το 1984 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τίτο Βανδή, με τον οποίο έζησε μέχρι τον θάνατό του, το 2003.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και απομακρύνθηκε σταδιακά από τη δημόσια ζωή. Από το 2019 οι δημόσιες εμφανίσεις της ήταν σπάνιες, ενώ, όπως είχε αποκαλύψει ο γιος της το 2022, η κατάσταση της υγείας της απαιτούσε συνεχή φροντίδα. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή», όπου είχε τη φροντίδα που χρειαζόταν.

Η Μπέτυ Βαλάση αφήνει πίσω της μια μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με τον ρόλο της «Λωξάντρας» να παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταθμούς της καριέρας της.