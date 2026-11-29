Ένα αυστηρό τελεσίγραφο δίνει η Σοφία στην Πηνελόπη στο IQ 160, καθώς θεωρεί ότι όσα έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να την επηρεάζουν ψυχολογικά.

Η ομηρία στο σούπερ μάρκετ, ο θάνατος του πατέρα της και η αυτοκτονία που είδε μπροστά στα μάτια της είναι αρκετά για να προκαλέσουν ανησυχία στη Σοφία, η οποία επιμένει ότι η αστυνομικός χρειάζεται υποστήριξη.

Παρά τις αντιρρήσεις της Πηνελόπης, η Σοφία τής ανακοινώνει ότι πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί τον ψυχολόγο της υπηρεσίας. Η Πηνελόπη αντιδρά έντονα, θεωρώντας ότι πρόκειται για τιμωρία επειδή δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο.

Μάλιστα, όταν η Σοφία τής εξηγεί ότι ανησυχεί για την πιθανότητα μετατραυματικής διαταραχής, η Πηνελόπη επιμένει πως είναι μια χαρά και πως δεν χρειάζεται βοήθεια.

Η συζήτηση, ωστόσο, καταλήγει σε τελεσίγραφο. «Ή θα πας στον ψυχολόγο ή θα φύγεις», της ξεκαθαρίζει η Σοφία, αφήνοντας την Πηνελόπη μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση.