Το συντηρητικό κόμμα της αντιπολίτευσης το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox φαίνεται να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά τις σημερινές πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, σύμφωνα με exit poll που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το κλείσιμο της κάλπης στην ηπειρωτική Ισπανία στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Το exit poll της εταιρείας Sigma Dos για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, που βασίστηκε σε 19.500 συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ 13 και 28 Νοεμβρίου, προβλέπει ότι το PP θα κερδίσει από 131 έως 136 έδρες και το Vox από 44 έως 48, συγκεντρώνοντας συνολικά μεταξύ 175 και 184 εδρών.

Για την επίτευξη πλειοψηφίας στη Βουλή, η οποία αποτελείται από 350 έδρες, απαιτούνται 176 έδρες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προβλέπεται να κερδίσει 119-124 έδρες, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Broad Front» (Ευρύ Μέτωπο) εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 10-11 έδρες.

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται γνωστά από τις 22:00 ώρα Ελλάδας, οπότε και θα κλείσουν οι κάλπες στα Κανάρια Νησιά.

