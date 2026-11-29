Το BYD DOLPHIN SURF απέσπασε 5 αστέρια στην αξιολόγηση του Green NCAP .Το best seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα (στοιχεία ΣΕΑΑ: Ιανουάριος – Οκτώβριος 2026), το οποίο αναδείχθηκε πέρυσι «World Urban Car of the Year», πέτυχε συνολική βαθμολογία 96% στην ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία εξετάζει βασικές παραμέτρους, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα (Well-to-Wheel+). Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων που έχει ήδη αποσπάσει το μοντέλο στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP.

Η έκδοση του DOLPHIN SURF που δοκιμάστηκε από το Green NCAP ήταν η Boost, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 89 ίππων τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, βάρος κάτω από 1.400 κιλά και επίσημη αυτονομία 322 χλμ. κατά WLTP. Το αυτοκίνητο επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα. Όπως αναφέρεται στην επίσημη έκθεση, «το μοντέλο διακρίθηκε, αποσπώντας πέντε αστέρια και μέση βαθμολογία 96%», ενώ επισημαίνεται ότι ακόμη και η υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας που καταγράφηκε κατά τη δοκιμή στον αυτοκινητόδρομο παραμένει «περιορισμένη για τα δεδομένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων». Η έκθεση συμπληρώνει ότι «οι compact διαστάσεις, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η μικρή μπαταρία του DOLPHIN SURF συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων».

Η κατηγορία αξιολόγησης «Καθαρός Αέρας» (Clean Air) αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της μέγιστης βαθμολογίας. Το Green NCAP αναγνώρισε τις «πολύ καλές επιδόσεις» του μοντέλου όχι μόνο όσον αφορά τις εκπομπές από την εξάτμιση – όπου τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα διαθέτουν εγγενές πλεονέκτημα – αλλά και τις εκπομπές που δεν προέρχονται από αυτήν, όπως τα σωματίδια που παράγονται από τη φθορά των ελαστικών και των φρένων. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη τους ρύπους που παράγονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου.

Το Green NCAP αναγνωρίζει επίσης τη χρησιμότητα της τεχνολογίας Vehicle-to-Load (V2L) που διαθέτει το DOLPHIN SURF, μέσω της οποίας μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,3 kW.