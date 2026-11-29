Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Άργος / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Άργος στην Αττική είναι σαρωτικό, με τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Η βροχή από το πρωί της Κυριακής είναι καταρρακτώδης, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πολλές ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Κακοκαιρία Άργος: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμύρων

Αθήνα

Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νικοπόλεως, από το ύψος της οδού Δούσμανη έως την οδό Πατησίων, στην Αθήνα.

Λεωφόρος Ποσειδώνος

Λόγω συσσώρευσης υδάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στα σημεία:

Στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στο ύψος της οδού Κανάρη, στην περιοχή του Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

E.O. Αθηνών - Λαμίας

Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας στη Βοιωτία, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου.

Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Eθνικής Oδού, από το ύψος του κόμβου Οινόης – Δηλεσίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στον Ωρωπό

Ο δήμος Ωρωπού εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί:

Δημοτική Ενότητα Καλάμου: Ο παραλιακός δρόμος έχει κλείσει σε τρία σημεία, στις εισόδους Αγίας Μαρίνας, Βλαστού και Κυψέλης, όπου επιχειρούν μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού.

Δημοτική Ενότητα Μαρκοπούλου: Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην ιρλανδική διάβαση στην παραλία Μαρκοπούλου.

Περιφερειακός δρόμος Συκαμίνου – Αυλώνα: Έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Περιφερειακός δρόμος Μαρκοπούλου – Εθνικής Οδού: Στο ύψος των λατομείων Ντουμάνι παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου

Προβλήματα παρατηρούνται λόγω της σημαντικής αύξησης της στάθμης των υδάτων στα ρέματα της περιοχής. Μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού βρίσκονται επί τόπου και επιχειρούν. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

Οδός Παναγίας, δίπλα στη μάντρα Μάζη.

Οδός Αγίου Δημητρίου, προς τον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Οδός Κρύας Βρύσης.

Κακοκαιρία Άργος: Πού έχει πέσει το περισσότερο νερό στην Αττική

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 29/11 στην Αττική.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, καθώς και η χωρική κατανομή τους στην περιοχή της Αττικής, είναι τα εξής:

Μαλακάσα: 105 mm

Δροσιά Αττικής: 93 mm

Πεντέλη Κορυφή: 85 mm

Μαρκόπουλο Αττικής: 80 mm

Πεντέλη (Πυρ/κός): 78 mm

Ιπποκράτειος Πολιτεία: 75 mm

Αρσάκειο - Δροσιά: 74 mm

Καλύβια Αττικής: 74 mm