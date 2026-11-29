Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου στην περιοχή της Κηφισιάς μια 36χρονη influencer, όταν αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από έλεγχο σε κατοικία όπου είχε ενεργοποιηθεί συναγερμός. Στο μεταξύ, εν ενεργεία βουλευτής κατήγγειλε ότι έχασε περισσότερα από 50.000 ευρώ σε σχεδιαζόμενη επιχειρηματική συνεργασία με την 36χρονη.

Πώς έγινε η σύλληψη της 36χρονης

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πήγαν στην κατοικία για να ελέγξουν τι είχε συμβεί μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού. Η 36χρονη τους έδωσε τα στοιχεία της και, όταν εκείνοι τα έλεγξαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ., εμφανίστηκαν οι εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις. Οι αστυνομικοί προχώρησαν τότε στη σύλληψή της.

Οι αποφάσεις αφορούν ποινές φυλάκισης 18 και 12 μηνών για απάτη και πλαστογραφία, αντίστοιχα, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Η 36χρονη παρέμενε υπό κράτηση την Κυριακή και αναμενόταν να οδηγηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εκτέλεση της ποινής.