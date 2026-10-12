GNTM: Η καλύτερη φωτογραφία έρχεται με ένα... δώρο - Ποιος την πήρε;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν σε απαιτητική δοκιμασία με θέμα «Πειρασμός και Αθωότητα».
  • Δύο ζευγάρια, ο Γιάννης με τη Φωτεινή και η Παναγιώτα με την Άννα, ξεχώρισαν με τις φωτογραφίες τους.
  • Ο Γιάννης κέρδισε την ασυλία και 1.000 ευρώ, αποδεικνύοντας την αξία του στο concept.
  • Η Παναγιώτα τερμάτισε δεύτερη, λαμβάνοντας θετικά σχόλια από τους κριτές.
  • Η δοκιμασία οδήγησε σε διπλή αποχώρηση για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Η στιγμή της αλήθειας έφτασε για τους διαγωνιζόμενους του GNTM 7, καθώς η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική. Τα παιδιά κλήθηκαν να μπουν κατευθείαν στα βαθιά με το concept «Πειρασμός και Αθωότητα» για την καμπάνια εσωρούχων γνωστής εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι συμμετέχοντες δεν είχαν καμία προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της μόδας, έπρεπε να συνεργαστούν σε ζευγάρια, να επιλέξουν ρόλους και να ξεπεράσουν τα όριά τους μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον... απολογισμό μετά την πρώτη δοκιμασία

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον... απολογισμό μετά την πρώτη δοκιμασία

Δύο ζευγάρια έκλεψαν τις εντυπώσεις

Ανάμεσα σε πόζες, βλέμματα και ανταγωνισμό, δύο ήταν οι λήψεις που μάγεψαν τους κριτές και ξεχώρισαν με την πρώτη ματιά. Από τη μία πλευρά, ο Γιάννης και η Φωτεινή έφεραν στο σετ μια απόλυτα αρμονική ενέργεια. Από την άλλη, η Παναγιώτα και η Άννα αποδείχθηκαν η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς: δύο εντελώς διαφορετικά κορίτσια που κατάφεραν να συντονιστούν εκπληκτικά και να «γράψουν» στον φακό.

GNTM: Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε Μαριέττα: «Θυσιάστηκες με αυτήν την επιλογή»

GNTM: Η καλύτερη φωτογραφία έρχεται με ένα... δώρο - Ποιος την πήρε;

Η μεγάλη ανατροπή με την ασυλία και ο χρυσός νικητής

Η βραδιά όμως έκρυβε και μια τεράστια έκπληξη που αλλάζει όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού. Εκτός από το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και τη συνεργασία με το brand, ο νικητής κάθε πλατό κερδίζει πλέον για πρώτη φορά το πιο περιζήτητο δώρο: ασυλία για την επόμενη δοκιμασία!

GNTM: Ο Γιάννης κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία

GNTM: Ο Γιάννης κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία

Όπως ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μεγάλος πρωταγωνιστής της πρώτης αυτής καμπάνιας αναδείχθηκε ο Γιάννης, ο οποίος ήταν 100% μέσα στο concept, καθηλώνοντας την επιτροπή με την κίνηση και την έκφρασή του. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δηλώνοντας πως απέδειξε πρώτα από όλα στον εαυτό του ότι αξίζει να βρίσκεται εκεί.

GNTM: «Σήκω φύγε από εδώ, με νευριάζεις» - Το ξέσπασμα του Σταύρου

GNTM: Η καλύτερη φωτογραφία έρχεται με ένα... δώρο - Ποιος την πήρε;

Ο δρόμος προς το backstage και η διπλή αποχώρηση

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η εντυπωσιακή Παναγιώτα, η οποία απέσπασε διθυραμβικά σχόλια για το καθηλωτικό της βλέμμα, με τους κριτές να τη χαρακτηρίζουν ως τον ορισμό του πειρασμού. Έτσι, ο Γιάννης, η Παναγιώτα, η Φωτεινή και η Άννα γλίτωσαν την αγωνία κι επέστρεψαν χαμογελαστοί στο backstage. Για τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους όμως τα ψέματα τελείωσαν, καθώς η πόρτα της διπλής αποχώρησης άνοιξε διάπλατα!

GNTM: Η Σταυρούλα χαντάκωσε τον Σταύρο - «Ήταν εύκολο θήραμα»

GNTM: Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα

GNTM: Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTΜ 7

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