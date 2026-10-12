GNTM: «Σήκω φύγε από εδώ, με νευριάζεις» - Το ξέσπασμα του Σταύρου

Ο Μάνος έφερε τον 18χρονο στα όριά του!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάνος προκάλεσε ένταση στο GNTM, ενοχλώντας τον Σταύρο κατά τη διάρκεια του glow up.
  • Ο Σταύρος ζήτησε από τον Μάνο να φύγει, εκφράζοντας την εκνευριστική του παρουσία.
  • Ο Σταύρος δήλωσε: "Σήκω φύγε από εδώ. Με νευριάζεις, αλήθεια".
  • Η κατάσταση μεταξύ των διαγωνιζομένων γίνεται ολοένα και πιο τεταμένη, με τις πρώτες κόντρες να εκδηλώνονται.
  • Ο Μάνος αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι με την εκρηκτική του προσωπικότητα.

Μετά τον θόρυβο που είχε προκαλέσει στις auditions, ο Mάνος έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του, αυτή τη φορά στο glow up!

Στο στόχαστρό του βρέθηκε ο Σταύρος, ο οποίος του ζητούσε επίμονα να φύγει και να τον αφήσει στην ησυχία του.

«Γιατί τον διώχνω; Γιατί δεν τον θέλω ρε παιδιά. Με εκνευρίζει», παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο 18χρονος.

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GNTM: «Σήκω φύγε από εδώ, με νευριάζεις» - Το ξέσπασμα του Σταύρου

GNTM 2026: Το ύφος του Σταύρου τα λέει όλα!

Όσο η ώρα περνούσε, η υπομονή του Σταύρου άρχισε επικίνδυνα να εξαντλείται. «Σήκω φύγε από εδώ. Με νευριάζεις, αλήθεια», του είπε φανερά εξοργισμένος. Μιλώντας αργότερα στην κάμερα και στο cue του, εξήγησε χωρίς περιστροφές τη στάση του: «Εδώ είμαστε GNTM. Δεν είμαστε Next Top παρουσιαστής».

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GNTM 2026: Ο Σταύρος δίκασε τον Πάνο

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Οι διαγωνιζόμενοι αποκαλύπτουν σιγά-σιγά τις πραγματικές πτυχές του χαρακτήρα τους, με τις μάσκες να πέφτουν και τις πρώτες κόντρες να παίρνουν φωτιά. Ο Μάνος εξελίσσεται σε μια εκρηκτική προσωπικότητα που φαίνεται πως όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά αναμένεται να αλλάξει άρδην τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι!

 

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