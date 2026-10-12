Μετά τον θόρυβο που είχε προκαλέσει στις auditions, ο Mάνος έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του, αυτή τη φορά στο glow up!

Στο στόχαστρό του βρέθηκε ο Σταύρος, ο οποίος του ζητούσε επίμονα να φύγει και να τον αφήσει στην ησυχία του.

«Γιατί τον διώχνω; Γιατί δεν τον θέλω ρε παιδιά. Με εκνευρίζει», παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο 18χρονος.

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Όσο η ώρα περνούσε, η υπομονή του Σταύρου άρχισε επικίνδυνα να εξαντλείται. «Σήκω φύγε από εδώ. Με νευριάζεις, αλήθεια», του είπε φανερά εξοργισμένος. Μιλώντας αργότερα στην κάμερα και στο cue του, εξήγησε χωρίς περιστροφές τη στάση του: «Εδώ είμαστε GNTM. Δεν είμαστε Next Top παρουσιαστής».

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Οι διαγωνιζόμενοι αποκαλύπτουν σιγά-σιγά τις πραγματικές πτυχές του χαρακτήρα τους, με τις μάσκες να πέφτουν και τις πρώτες κόντρες να παίρνουν φωτιά. Ο Μάνος εξελίσσεται σε μια εκρηκτική προσωπικότητα που φαίνεται πως όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά αναμένεται να αλλάξει άρδην τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι!