Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού αλλάζει από την Παρασκευή, ενώ από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε σημαντική επιδείνωση, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις βοριάδες, που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

«Ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος, γι' αυτό βγήκε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Το λέει και η παροιμία ότι του Αγίου Ανδρέα αντρειεύει ο καιρός και φαίνεται πως φέτος θα επαληθευτεί», σχολίασε η μετεωρολόγος του Star Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως είπε, οι βροχές και οι καταιγίδες έχουν ξεκινήσει στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Μάλιστα, αύριο θα είναι τοπικά ισχυρές. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανατολικότερα, μέχρι τη Θεσσαλία και τη Θράκη.

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση το Σαββατοκύριακο - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Η σημαντικότερη επιδείνωση, όμως, θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά περιμένουμε σε τρεις ημέρες πάνω από 200 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που συνήθως πέφτει σε ολόκληρο τον Νοέμβριο. Έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στη Δυτική Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ βροχές αναμένονται σε όλη τη χώρα.

Την Κυριακή, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως σε:

Θεσσαλία

Εύβοια

Ανατολική Στερεά

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο

Κυκλάδες

Κρήτη

Θα ενισχυθούν οι βοριάδες, που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα και στη Μακεδονία και τη Θράκη δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, ενώ θα χιονίσει στα ορεινά.

Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, ενώ θα πνέουν και θυελλώδεις βοριάδες 8 με 9 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Λίγα χιόνια αναμένονται ψηλά στην Πάρνηθα.

Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχές θα ξεκινήσουν από σήμερα το βράδυ και θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

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