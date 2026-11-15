Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 36χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στο Καματερό, με τα τραύματά της να είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Συγκλονίζει η περιγραφή του συζύγου της, ο οποίος αποκάλυψε τι του είπε η γυναίκα του αμέσως μετά το τροχαίο, όταν έφτασε κοντά της.

Καματερό: «Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω»

Όπως είπε, η 36χρονη τον αναγνώρισε αμέσως και κατάφερε να του κρατήσει το χέρι. Τα λόγια της, σύμφωνα με την αφήγησή του, ήταν συγκλονιστικά.

«Ήταν όλοι οι άνθρωποι εκεί από πάνω της. Πάω εγώ, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της. Μου λέει “πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας“».

Ο ίδιος προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι είχε τραυματιστεί, ότι βρισκόταν σε σοκ και πως όλα θα πήγαιναν καλά. Εκείνη, ωστόσο, επέμενε ότι δεν αισθανόταν καλά.

«Της είπα “δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά”. “Όχι, πεθαίνω”, μου λέει. Δεν είμαι καλά”. Της λέω “κάνε υπομονή, έρχεται το ασθενοφόρο, θα πάμε στο νοσοκομείο, θα γίνεις καλά”. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Τη βάλανε οι άνθρωποι οι τραυματιοφορείς μέσα στο ασθενοφόρο και από εκεί φύγαμε κατευθείαν για τον Ερυθρό Σταυρό. Ο οδηγός ήταν εκεί και ήταν μια χαρά. Απλά έλεγε "τι έκανα", τίποτα άλλο», είπε.

Καματερό: Πώς έγινε η παράσυρση της 36χρονης

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η γυναίκα είχε σταθμεύσει προσωρινά το αυτοκίνητό της, προκειμένου να αγοράσει τον πρωινό της καφέ πριν ξεκινήσει για τη δουλειά της, όπως έκανε καθημερινά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του συζύγου της, η 36χρονη είχε παρκάρει κανονικά και τη στιγμή που κατέβηκε από το όχημά της παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο σύζυγος, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και δεν φρέναρε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκσφενδονιστεί στον αέρα και στη συνέχεια να πέσει με δύναμη στην άσφαλτο, αφού προηγουμένως το όχημα κατέληξε πάνω σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

«Η σύζυγός μου είχε παρκάρει κανονικά, κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα της, κατέβηκε η γυναίκα μου και ήθελε να πάρει το πρωινό της τον καφέ για να πάει στη δουλειά της όπως κάνει κάθε πρωί τέτοια ώρα. Ο κύριος την παρέσυρε και την πέταξε στον αέρα. Έκανε τέσσερις βουές και μετά η σύζυγός μου έπεσε απότομα στην άσφαλτο επάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega.

Καματερό: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

Η κατάσταση της 36χρονης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και σοβαρές κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, οι γιατροί προχώρησαν ήδη σε χειρουργική επέμβαση στην κνήμη, ενώ βασική προτεραιότητα ήταν να αντιμετωπιστούν οι αιμορραγίες.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο 72ωρο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία της υγείας της.

«Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη. Οι πρώτες 72 ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Έχει πάρα πολλές κακώσεις στο σώμα της. Έχει πολλαπλά κατάγματα. Όλη η αριστερή πλευρά είναι θρυμματισμένη. Έγινε το πρώτο χειρουργείο στην κνήμη. Οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν ανθρωπίνως δυνατό να σταματήσουν τις αιμορραγίες, αλλά έχει σοβαρότατες ζημιές, οι οποίες δεν ξέρουμε τι επιπλοκές μπορούν να έχουν στα επόμενα εικοσιτετράωρα που ακολουθούν», είπε.

Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται φρουρούμενος από τις αστυνομικές αρχές.