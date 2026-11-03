Έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Μέχρι το απόγευμα τα επικίνδυνα φαινόμενα - Βροχές και καταιγίδες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.26 , 10:27 Φυσικό έλατο: Πόσο κοστίζει & πού θα το βρείτε - Πότε διατίθεται στην αγορά
04.11.26 , 10:24 Eurovision 2027: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας!
04.11.26 , 10:13 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
04.11.26 , 10:05 Ευαγγελία Μουμούρη: Η σπάνια εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο
04.11.26 , 09:58 Μπήλιου: Δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις σήμερα- Πώς επηρεάζουν τα ζώδια
04.11.26 , 09:53 Ενδιάμεσες εκλογές: Έξι Ελληνοαμερικανοί εκλέγονται στο Κογκρέσο
04.11.26 , 09:35 Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
04.11.26 , 09:15 Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της
04.11.26 , 09:08 Νέα Υόρκη: 24χρονη μαραθωνοδρόμος πέθανε λίγο πριν τον τερματισμό
04.11.26 , 09:05 CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
04.11.26 , 09:03 Έξι όνειρα που βλέπουμε οι περισσότεροι και η σημασία τους
04.11.26 , 08:50 Ντενίση: Πώς διατηρείται σε φόρμα & η γυμναστική που κάνει
04.11.26 , 08:36 Κρις Πάπας: Ο Ελληνοαμερικανός από την Ελασσόνα που κέρδισε τη Γερουσία
04.11.26 , 08:32 Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
04.11.26 , 07:57 Πολιτικός σεισμός στις ΗΠΑ: Νίκη Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της
Μπήλιου: Δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις σήμερα- Πώς επηρεάζουν τα ζώδια
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Ευαγγελία Μουμούρη: Η σπάνια εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο
Περισσότερα
STAR.GR
Καιρος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων λόγω κακοκαιρίας AGNETA.
  • Η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως τα βορειοανατολικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
  • Προβλέπονται ισχυρές βροχές στην ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και βορειοανατολικά νησιά του Αιγαίου (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Προβλέπεται επίσης κακοκαιρία στην Ήπειρο, δυτική Στερεά και νότια Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση έως το απόγευμα.

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.  

Σύμφωνα με αυτό, η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

  • Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στην  Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κακοκαιρία Agneta: Επικίνδυνα Φαινόμενα Σε 5 Περιοχές
Καιρος
Κακοκαιρία Agneta: Στο «κόκκινο» 5 περιοχές - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Σε Κόκκινο Συναγερμό 6 Περιοχές
Καιρος
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε κόκκινο συναγερμό έξι περιοχές
Κακοκαιρία Agneta: Πλημμύρες, 112 και έκτακτο δελτίο ΕΜΥ
Καιρος
Κακοκαιρία Agneta: Πλημμύρες στη Ρόδο, μήνυμα 112 και κλειστά σχολεία
Κακοκαιρία Τύπου Π: Ποιες Περιοχές Είναι Στο Επίκεντρο
Καιρος
Κακοκαιρία τύπου «Π» με καταιγίδες και χαλάζι: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού Για Καταιγίδες Και Χαλάζι
Καιρος
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Νέα Κακοκαιρία Με Καταιγίδες: Τι Θα Γίνει Στην Αττική
Καιρος
Νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Πόσο θα διαρκέσει στην Αττική
Καιρός: Νέα Επιδείνωση - Βροχές Έως Την Κυριακή
Καιρος
Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο - Έρχεται νέα επιδείνωση με βροχές
Καιρός: Νέα επιδείνωση - Δείτε πότε
Καιρος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες από την Κυριακή
Καιρός: Νέα ισχυρή κακοκαιρία από το Σάββατο
Καιρος
Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top