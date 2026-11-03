Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία

Συγκίνησε με τις ερμηνείες του στα σπουδαία τραγούδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 23:25 Κρήτη: «Απόβαση» με πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες
03.11.26 , 23:11 Έλλη Κοκκίνου: Ακομπλεξάριστη μπροστά στην κάμερα χωρίς ίχνος μακιγιάζ
03.11.26 , 22:54 Μητσοτάκης: «Εμείς αποκαλύπτουμε και διώκουμε την παρανομία»
03.11.26 , 22:50 GNTM: Dean Και Dan της Dsquared2 Αξιολογούν Τις Φωτογραφίες
03.11.26 , 22:40 Γαλλία: 30.000 Φοιτητές & Μαθητές Διαδήλωσαν Σήμερα Στο Παρίσι
03.11.26 , 22:37 Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία
03.11.26 , 22:21 Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
03.11.26 , 22:19 Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δε φανταζόμουν πόσο μακριά θα φτάναμε»
03.11.26 , 22:04 Δημοσκόπηση Alco: Ο Δένδιας πιο πετυχημένος Υπουργός
03.11.26 , 22:01 Κλήρωση Eurojackpot 3/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
03.11.26 , 22:00 GNTM: «Θα Μας Δείξει Τον Ποπό Του;»
03.11.26 , 21:50 Φλόριντα: Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη στον σύντροφό της
03.11.26 , 21:50 GNTM 7: Οι Σταυρούλες μαζί στη φωτογράφιση
03.11.26 , 21:30 Η καμπάνια της Dsquared2 και το στρατηγικό αβαντάζ του Χρύσανθου!
03.11.26 , 21:29 Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
GNTM: Η Σταυρούλα Χ. άλλαξε μόνη της το μακιγιάζ της - Δέχτηκε παρατηρήσεις
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
Γιάννης Τσιμιτσέλης για την κόρη του: «Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα»
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσίασε αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 3 Νοεμβρίου.
  • Η συναυλία περιλάμβανε εμβληματικά τραγούδια του Θεοδωράκη, ερμηνευμένα με συναίσθημα από τον Φέρρη.
  • Συμμετείχαν η ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης", η Klavdia και ο Άγγελος Θεοδωράκης.
  • Η συναυλία ήταν sold out και προσέφερε μοναδικές μουσικές στιγμές στο κοινό.
  • Τα τραγούδια περιλάμβαναν κλασικά κομμάτια όπως "Όμορφη Πόλη" και "Μαργαρίτα Μαγιοπούλα".

Ο Θοδωρής Φέρρης ανέδειξε και επιβεβαίωσε τον ερμηνευτικό του πλούτο πρωταγωνιστώντας σε ένα αφιέρωμα με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. 

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

 

Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία

Ο επιτυχημένος και αγαπητός καλλιτέχνης  ερμήνευσε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με τη χαρακτηριστική χροιά του και βαθύ συναίσθημα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και θερμό χειροκρότημα. 

Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία

Μαζί του ήταν η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του έργου του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού. 

Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία

Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης η Klavdia, που «μάγεψε» με τη χαρακτηριστική και εκφραστική φωνή της, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.

Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία

«Όμορφη Πόλη», «Δραπετσώνα», «Απρίλη Μου», «Φαίδρα», «Στο Περιγιάλι», «Μαρίνα», «Φεγγάρι Μάγια Μου ‘Κανες», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Μέρα Μαγιού», «Ο Λεβέντης» και «Μυρτιά» ήταν μερικά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στη sold out συναυλία, σε παραγωγή της Panik Live Productions, με το κοινό όλων των ηλικιών να ταξιδεύει στο σπουδαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έλλη Κοκκίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Έλλη Κοκκίνου: Ακομπλεξάριστη μπροστά στην κάμερα χωρίς ίχνος μακιγιάζ
Κωνσταντίνος Αργυρός
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δε φανταζόμουν πόσο μακριά θα φτάναμε»
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Βασίλης Μπισμπίκης
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης: Άγνωστη γυναίκα παριστάνει τη μάνατζέρ του
Μαρία Κανελλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
«Αδίστακτοι όσοι το κάνουν»: Το ξέσπασμα της Μαρίας Κανελλοπούλου
Ναταλία Γερμανού
Celebrities & Gossip Νεα
Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού: «Κύριε εισαγγελέα, κρέμομαι από τα χείλη σας»
Μαρία Σάκκαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Σάκκαρη για την υπόθεση ΜΚΟ: «Με έχει πληγώσει βαθύτατα»
Γιάννης Τσιμιτσέλης για την κόρη του: «Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα»
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Τσιμιτσέλης για την κόρη του: «Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα»
Ελεάνα Παπαϊωάννου
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το νέο τραγούδι μετά τη γέννηση της κόρης της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top