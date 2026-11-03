Ο Θοδωρής Φέρρης ανέδειξε και επιβεβαίωσε τον ερμηνευτικό του πλούτο πρωταγωνιστώντας σε ένα αφιέρωμα με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Ο επιτυχημένος και αγαπητός καλλιτέχνης ερμήνευσε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με τη χαρακτηριστική χροιά του και βαθύ συναίσθημα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και θερμό χειροκρότημα.

Μαζί του ήταν η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του έργου του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού.

Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης η Klavdia, που «μάγεψε» με τη χαρακτηριστική και εκφραστική φωνή της, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.

«Όμορφη Πόλη», «Δραπετσώνα», «Απρίλη Μου», «Φαίδρα», «Στο Περιγιάλι», «Μαρίνα», «Φεγγάρι Μάγια Μου ‘Κανες», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Μέρα Μαγιού», «Ο Λεβέντης» και «Μυρτιά» ήταν μερικά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στη sold out συναυλία, σε παραγωγή της Panik Live Productions, με το κοινό όλων των ηλικιών να ταξιδεύει στο σπουδαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.