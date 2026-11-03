Φλόριντα: Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη στον σύντροφό της

Το αεροπορικό φαινόμενο «coffin corner» που προκάλεσε την τραγωδία

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε εξέλιξη οι έρευνες για την αεροπορική τραγωδία στη Φλόριντα, όπου συνετρίβη λίαρ τζετ με 9 επιβαίνοντες.
  • Η 20χρονη συγκυβερνήτης Ναταλία Γκαντέλα δήλωσε «Mayday» πριν την πτώση, ενώ το τελευταίο της μήνυμα προς τον σύντροφό της ανέφερε αναταράξεις και πάγο.
  • Το αεροσκάφος αντιμετώπισε το επικίνδυνο φαινόμενο «Coffin Corner» κατά την πτήση του από το Όστιν στις Μπαχάμες.
  • Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα, περιλαμβάνοντας οικογένεια και φίλους του επιχειρηματία Άνταμ Ρόμπινσον.
  • Οι ειδικοί προειδοποιούν για την αποφυγή πτήσεων σε καταιγίδες για την ασφάλεια των επιβατών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αμερικανικών αρχών για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στη Φλόριντα, ενώ ταυτοποιήθηκαν οι εννέα επιβαίνοντας στο μοιραίο λίαρ τζετ. Στο μικροσκόπιο των ειδικών έχει μπει το σενάριο το αεροσκάφος να είχε απώλεια στήριξης εξαιτίας ενός επικίνδυνου αεροπορικού φαινομένου, γνωστού ως «Coffin Corner».  

Ποια είναι η 20χρονη συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στη Φλόριντα

«Μας τελείωσε ο χρόνος»: Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια της πιλότου του μοιραίου λίαρ τζετ 

«Mayday, mayday...», συγκλονίζουν τα λόγια της Ναταλίας, της 20χρονης συγκυβερνήτη του μοιραίου λίαρ τζετ. Έβλεπε να έρχεται το τέλος αλλά δεν μπορούσε να το αποτρέψει. 

Πρόκειται για το σπαρακτικό ηχητικό από την τελευταία της συνομιλία με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, λίγο πριν συντριβεί το αεροσκάφος στη Φλόριντα και παρασύρει στο θάνατο και τους 9 επιβαίνοντες.   

Η New York Post αποκάλυψε το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης προς το σύντροφο της, ο οποίος είναι επίσης πιλότος... «Έχω αναταράξεις, έχω πάγο...». 

«Δεν έχουμε χρόνο»: Τα δραματικά λεπτά πριν τη συντριβή του αεροσκάφους

Ταυτοποιήθηκαν τα εννιά θύματα του λίαρ τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα 

Φλόριντα: Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη στον σύντροφό της

Στο μοιραίο λίαρ τζετ 60, που έπεσε από τον ουρανό και συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή του Palm Beach στη Φλόριντα, επέβαιναν ο 44χρονος επιχειρηματίας τεχνολογίας του Όστιν, Άνταμ Ρόμπινσον, καθώς και η σύζυγός του Έλεν, τα δύο παιδιά τους, η νταντά τους, και δύο στενοί φίλοι τους. Αποκαλύφθηκε επίσης η ταυτότητα και των δύο πιλότων. Πρόκειται για τον 55χρονο Τζεφ Γκρέγκορι, το όνομα του οποίου ακούγεται να φωνάζει τα τελευταία δραματικά λεπτά η 20χρονη συγκυβερνήτης Ναταλία Γκαντέλα.

Φλόριντα: Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη στον σύντροφό της

Coffin Corner: Το αεροπορικό φαινόμενο που προκάλεσε την τραγωδία 

Τα τελευταία δραματικά λεπτά της αεροπορικής τραγωδίας στη Φλόριντα:

  • 10:37 Απογείωση από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες
  • 12:47 Στα 35.000 πόδια αναφορά για πάγο στα φτερά και αναταράξεις στο Μαϊάμι. Το αεροσκάφος επιχειρεί ν΄ανέβει στα 37.000 πόδια.
  • 12:48 Αρχίζει το φαινόμενο "coffin corner" (γωνία θανάτου), χάνοντας 20.000 πόδια το λεπτό. 
  • 12:49 Χάνεται η επαφή με το ραντάρ και οι πιλότοι δηλώνουν κατάσταση έκτακτης  ανάγκης 
  • 12:50 Συντριβή του Learjet 60  στη Φλόριντα

Φλόριντα: Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη στον σύντροφό της

Σύμφωνα με αμερικανούς ειδικούς, το αεροσκάφος δύο ώρες μετά την απογείωση του από το Όστιν του Τέξας και σε ύψος 35.000 πόδια μπήκε σε σύστημα καταιγίδων πάνω από το Μαϊάμι. Εκεί το λίαρ τζετ - στην προσπάθειά του να ανέβει ψηλότερα, στα 37.000 πόδια, - είχε ξαφνική απώλεια στήριξης, εξαιτίας ενός επικίνδυνου αεροπορικού φαινομένου του «coffin corner».

Συντριβή αεροσκάφους στο Παλμ Μπιτς - Νεκροί οι 9 επιβαίνοντες

«Το coffin corner, η «γωνία του φέρετρου»,  είναι το σημείο που έχεις πολύ κοντά την απώλεια στήριξης μεγάλης ταχύτητας με την απώλεια στήριξης μικρής ταχύτητας. Οι συνάδελφοι επέλεξαν να ανέβουν ψηλότερα ίσως για να αποφύγουν τη ζώνη παγοποίησης. Eκεί τa περιθώρια λειτουργίας του αεροσκάφους, χωρίς να είναι σε απώλεια στήριξης, είναι πάρα πολύ μικρά και είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθούν», εξηγεί στο Star ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας. 

Οι ειδικοί συνιστούν ν' αποφεύγουν οι πιλότοι τα συστήματα καταιγίδων για να πηγαίνουν ασφαλώς στον προορισμό τους και να μην χρειαστεί να βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις στον αέρα, όπως είναι το coffin corner. 

«Όταν έχεις μπροστά σου καταιγίδες τις οποίες δείχνει το ραντάρ δεν πας προς τις καταιγίδες, τις αποφύγεις. Οι πιλότοι των εμπορικών πτήσεων γνωρίζουν το safety first δηλαδή να είναι ασφαλής η πτήση τους και να φτάσουν στον προορισμό τους οι επιβάτες», προσθέτει ο Στάθης Πεκιας, Πραγματογνώμονας Αεροπορικών Ατυχημάτων.

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