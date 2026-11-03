Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μόνο 24 ώρες απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να αντιμετωπίζει προκλήσεις σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες.
  • Δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων (237 έδρες) και τη Γερουσία (52 έδρες).
  • Εννέα αμφίρροπες πολιτείες-κλειδιά περιλαμβάνουν Β.Καρολίνα, Μίσιγκαν, Τέξας και Αϊόβα.
  • Ο Τραμπ αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και προειδοποιεί για μπλοκάρισμα νομοσχεδίων αν οι Δημοκρατικοί νικήσουν.
  • Στο Μίσιγκαν, ανατροπή με τη στήριξη Δημοκρατικής υποψήφιας στον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς.

Μόλις ένα εικοσιτετράωρο απομένει μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ενδιάμεσες εκλογές. Η αναμέτρηση για τον έλεγχο του Κογκρέσου εξελίσσεται σε κρίσιμη δοκιμασία για τον Τραμπ, που βλέπει να κινδυνεύουν παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες, όπως το Τέξας και το Κάνσας.

«Τις τελευταίες 32 ημέρες, ταξίδεψα σε όλη τη χώρα... Αυτή είναι η 30ή μου συγκέντρωση. Και απόψε ρίχνω την αυλαία. Σας ζητώ μόνο ένα πράγμα: Βγείτε και ψηφίστε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.  

Στην Αϊόβα και το Κάνσας ο Τραμπ τερμάτισε το προεκλογικό του ράλι, στα δυο μέχρι πρότεινος οχυρά των ρεπουμπλικανών. Όμως τώρα η μάχη για τις ενδιάμεσες εκλογές εξελίσσεται σε ντέρμπι. Στο Κάνσας δεν έχει εκλεγεί δημοκρατικός από το 1932 και στο Τέξας απο το 1988.   

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Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις 

Ουρές και αναμονή για όσους ψήφισαν πρόωρα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπησεις, οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ίσως τη Γερουσία. Πρόβλεψη του CNN δίνει:

  • Στη βουλή των Αντιπροσώπων: 237 έδρες στους Δημοκρατικούς εναντι 198 των Ρεπουμπλικανών
  • Στη Γερουσία: 52 οι Δημοκρατικοι και 48 οι Ρεπουμπλικανοί

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Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Εννέα οι αμφίρροπες Πολιτείες - κλειδιά 

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Εννέα οι αμφίρροπες Πολιτείες - κλειδιά 

Εννέα είναι οι αμφίρροπες πολιτείες-κλειδιά.

  1. Β.Καρολίνα,
  2. Μίσιγκαν,
  3. Τέξας,
  4. Αϊόβα,
  5. Αλάσκα,
  6. Μέην,
  7. Τζόρτζια,
  8. Οχάιο,
  9. Νιου Χάμσαϊρ, όπου υποψήφιος των Δημοκρατικών είναι ο ελληνικής καταγωγήςς Κρις Πάπας. 

Ο Τραμπ δηλώνει οτι οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Προειδοποιεί οτι θα μπλοκάρει νομοσχέδια με εκτελεστικά διατάγματα αν νικήσουν οι δημοκρατικοί. 

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Παρά τις δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ ελπίζει οτι θα αντιστρέψει το κλίμα. 

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Στο παρα ένα των εκλογών, ήρθε ανατροπή-σοκ στο Μίσιγκαν, όπου Δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί δίνουν μάχη στήθος με στήθος. Η Haley Stevens (μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ηττημένη στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών) αποφάσισε να στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο γερουσιαστη Μαικ Ροτζερς , αντί για τον δημοκρατικό Abdul El-Sayed, που ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τζιχαντιστή» επειδή είναι μουσουλμάνος.

 

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