Δασκάλα στις ΗΠΑ γέννησε το παιδί του 13χρονου μαθητή της

Οι γονείς του παιδιού ήξεραν ότι έμενε μαζί της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 36χρονη δασκάλα Λόρα Κάρον από το Νιου Τζέρσεϊ δήλωσε ένοχη για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονου μαθητή της.
  • Η Κάρον κατηγορείται ότι κακοποιούσε το αγόρι από την ηλικία των 11 ετών και γέννησε το παιδί του το 2019.
  • Η ποινή της περιλαμβάνει πέντε χρόνια φυλάκισης και απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτικού.
  • Η αξιολόγησή της σε θεραπευτικό κέντρο θα μπορούσε να επηρεάσει την ποινή της.
  • Η ανακοίνωση της ποινής αναμένεται στις 8 Ιανουαρίου 2027.

Εκπαιδευτικός από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά μαθητή της επί τέσσερα χρόνια και γέννησε το παιδί του, δήλωσε ένοχη για τις κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί. 

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Κέιπ Μέι ανακοίνωσε ότι η 36χρονη Λόρα Κάρον, πρώην εκπαιδευτικός στο σχολείο του Μίντλ Τάουνσιπ, δήλωσε ένοχη για κακούργημα δεύτερου βαθμού, που αφορά την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο μέσω σεξουαλικής συμπεριφοράς. 

Στην Κάρον είχαν απαγγελθεί κατηγορίες στις 15 Ιανουαρίου 2025, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους παραπέμφθηκε σε δίκη, έπειτα από έρευνα της ειδικής μονάδας προστασίας θυμάτων της εισαγγελίας της κομητείας Κέιπ Μέι. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ότι διατηρούσε «σεξουαλική σχέση με ανήλικο αγόρι». 

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ερευνητών, η Κάρον, η οποία εργαζόταν ως δασκάλα της Ε΄ Δημοτικού στο Δημοτικό Σχολείο του Μίντλ Τάουνσιπ, άρχισε να κακοποιεί σεξουαλικά το αγόρι όταν εκείνο ήταν μόλις 11 ετών. 

Δασκάλα στις ΗΠΑ γέννησε το παιδί του 13χρονου μαθητής της

Η Λόρα Κάρον / Φωτογραφία Facebook

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η Κάρον φέρεται να γέννησε ένα κορίτσι το 2019, όταν το αγόρι ήταν 13 ετών και η ίδια 27. Η αδελφή του ανηλίκου φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι ο αδελφός της υποστήριζε πως ήταν ο πατέρας του παιδιού. 

«Οι γονείς του παιδιού ήξεραν ότι πήγαινε και έμενε στο σπίτι της»

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το αγόρι επισκεπτόταν κατά διαστήματα το σπίτι της Κάρον, με τη συγκατάθεση των γονιών του. Το 2016, μάλιστα, άρχισε να διαμένει μαζί της, χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. 

Η δήλωση ενοχής της Κάρον προβλέπει ποινή φυλάκισης πέντε ετών σε σωφρονιστικό κατάστημα της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Παράλληλα, θα υποχρεωθεί να παραδώσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος της εκπαιδευτικού και να στερηθεί τη δυνατότητα μελλοντικής απασχόλησης στο Δημόσιο. 

Δασκάλα ομολόγησε ερωτική σχέση με ανήλικο μαθητή της

Πριν από την έκτιση της ποινής της, θα αξιολογηθεί στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Ενηλίκων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παρουσιάζει επαναλαμβανόμενη ή/και καταναγκαστική συμπεριφορά. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενδέχεται να επηρεάσει την ποινή της. 

Μετά την αποφυλάκισή της, θα υποχρεωθεί να εγγραφεί στο μητρώο παραβατών και θα τελεί υπό επιτήρηση για το υπόλοιπο της ζωής της.  

Η ανακοίνωση της ποινής της αναμένεται να γίνει στις 8 Ιανουαρίου 2027. 

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