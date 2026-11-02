Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο, είναι ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα φεστιβάλ και το δημοφιλέστερο κινηματογραφικό γεγονός της χώρας. Η διοργάνωση ξεκίνησε ως εθνικό φεστιβάλ το 1960 με την επωνυμία «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου» με πρωτοβουλία του Παύλου Ζάννα.

Το 1966 μετονομάστηκε σε «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου» και λειτούργησε ως εθνικό φεστιβάλ έως το 1991. Το 1981 το Φεστιβάλ περνά από το Υπουργείο Βιομηχανίας όπου υπαγόταν έως τότε, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το 1992 το Φεστιβάλ διεθνοποιείται.

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 σε φυσικούς χώρους και online. Στο 67ο ΦΚΘ θα προβληθούν 258 ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν.

Η διοργάνωση θα φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου, θα τιμήσει σπουδαίους δημιουργούς και θα παρουσιάσει ειδικά αφιερώματα, διαγωνιστικά τμήματα, νέες κινηματογραφικές παραγωγές και δράσεις για επαγγελματίες και θεατές.