«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ

Ένα υπαρξιακό θρίλερ από τη θεατρική εταιρεία BLANDA, πρεμιέρα 14 Νοεμβρίου

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«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη
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Το «Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη είναι ένα υπαρξιακό θρίλερ για τη βία, την ενοχή και την αποποίηση της ευθύνης. Μια νύχτα, ένας άνδρας σκοτώνει έναν διαρρήκτη και προσπαθεί να εξαφανίσει το πτώμα, παρασύροντας τη σύντροφό του σε μια ολοένα και πιο σκοτεινή αναμέτρηση με το έγκλημα, τη μεταξύ τους σχέση και τον ίδιο τους τον εαυτό. Όσο η νύχτα προχωρά, όμως, όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα αρχίζουν να κλονίζονται, καθώς ο ήρωας και ο θεατής οδηγούνται σταδιακά σε μια απρόσμενη αποκάλυψη. 

«Το Αρνί»: ένα υπαρξιακό θρίλερ

«Ο μόνος ξένος ήμουν εγώ».
Θ. ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ, «ΤΟ ΑΡΝΙ»

Μια νύχτα στη ζωή ενός ζευγαριού. Ο άνδρας σκοτώνει έναν διαρρήκτη και επιχειρεί να εξαφανίσει το πτώμα του. Το ζευγάρι καλείται να διαχειριστεί ένα έγκλημα, αλλά και τη δική του σχέση. Καθώς η νύχτα προχωρά, η προσπάθεια διαχείρισης του εγκλήματος μετατρέπεται σε αναμέτρηση – μέχρι που μια απρόσμενη ανατροπή αλλάζει όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα. 

«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ

Σε μια εποχή όπου η βία, η χειραγώγηση και η αποποίηση της ευθύνης διαπερνούν συχνά τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική ζωή, το «Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη στρέφει το βλέμμα μας σε έναν οικείο χώρο: τη σχέση δύο ανθρώπων.

Στο έργο η βία δεν περιορίζεται στη διάπραξη ενός φόνου. Διεισδύει στην οικειότητα, διαβρώνει την αγάπη και μετατρέπει την επικοινωνία σε πεδίο σύγκρουσης και χειρισμού. Η τρυφερότητα συνυπάρχει με την ψυχολογική και σωματική βία, που στρέφεται όχι μόνο προς τον πιο κοντινό άνθρωπο αλλά και προς τον ίδιο τον εαυτό, ως μέσο αυτοτιμωρίας. 

Μέσα σε μια μεταφυσική ατμόσφαιρα που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το υπερκόσμιο, το έργο παρακολουθεί την πορεία ενός ανθρώπου προς τη συνειδητοποίηση μιας οδυνηρής γνώσης. Το αίσθημα του ανοίκειου, του ασύνδετου, του διαστροφικού έως και της τρέλας τον ακολουθεί σε κάθε βήμα. Και η γυναίκα μοιάζει να τον συνοδεύει σε μια οριακή διαδρομή που οδηγεί στην αποκάλυψη της αλήθειας που ο ίδιος αδυνατεί να αντικρίσει. 

«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ

Η δραματουργική δομή θυμίζει μουσική φούγκα: η προσπάθεια εξαφάνισης του πτώματος επαναλαμβάνεται σε παραλλαγές, ενώ η σωματική σχέση των δύο προσώπων, η εκρηκτική γλώσσα και η συνεχής παρουσία του θύματος/πτώματος στη σκηνή σκιαγραφούν ένα κρυφό σύμπαν ματαιώσεων και αποξένωσης. Όσο η νύχτα προχωρά, τόσο οι βεβαιότητες του ήρωα –και μαζί τους κι εκείνες του θεατή– αρχίζουν να κλονίζονται. 

Ποιος είναι τελικά ο νεκρός και ποιος ο ζωντανός; Πότε η επικοινωνία γίνεται όπλο; Ποιος «φόνος» συντελείται – και ποιο είναι το θύμα; Υπάρχει κάθαρση; Η βία, σαν ανεμοστρόβιλος, ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά της.  

Στο «Αρνί», όσα βλέπουμε να εκτυλίσσονται στη σκηνή, αλλά και όσα παραμένουν αθέατα, συνθέτουν ένα υπαρξιακό θρίλερ που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο λεπτό, καθώς γλιστρούμε στο ολισθηρό κάτοπτρο της εικόνας ενός «πραγματικού» που διαρκώς μας διαφεύγει. 

«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ

Μετά το μιούζικαλ δωματίου «Ο Μικρός Πρίγκιπας και το Ρόδο του» που έφερε στο φως τη γλυκόπικρη ιστορία των ανθρώπων πίσω από ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, και την παράσταση «ΣΟΥΕΛ» –το πρώτο νεοελληνικό έργο που αφηγήθηκε με κωμικοτραγικό τρόπο το βίωμα της καραντίνας– η θεατρική εταιρεία BLANDA καταπιάνεται με ένα σύγχρονο ελληνικό έργο που μιλά ευθύβολα για τη βία που σαν τη μούχλα μολύνει τα σπίτια μας και διαβρώνει τις εγγύτερες σχέσεις μας.

Τα μέλη της BLANDA πειραματίζονται, ρισκάρουν και δημιουργούν μία θεατρική εμπειρία που επιθυμεί να αγγίξει τον θεατή, να τον ξαφνιάσει, να τον διασκεδάσει και, πιθανόν, να τον παρασύρει σε έναν δημιουργικό προβληματισμό. 

«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ

ΤΟ ΑΡΝΙ
του Θοδωρή Τσαπακίδη

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ 
Ελπίδα Τοπάλογλου, Δημήτρης Τσολάκης, Μπάμπης Καλαντζής

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο - Σκηνοθεσία - Δραματουργία: Θοδωρής Τσαπακίδης
Σκηνικά - Kοστούμια - Art Direction: Βασίλης Μπαρμπαρίγος
Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση & Sound Design: Emi Path
Σχεδιασμός Φωτισμού: Μαρία Γοζαδίνου
Χορογραφίες - Κινησιολογική επιμέλεια: Κατερίνα Πανουσοπούλου
Video Art: Μιχάλης Ασθενίδης
Βοηθός Σκηνοθέτη, Δημιουργικός Συνεργάτης, Βοηθός Παραγωγής: Θεοδώρα Λούκας
Φωτογραφίες: Σίσσυ Πετροπούλου, Μιχάλης Ασθενίδης 
Μακιγιάζ: Σίσσυ Πετροπούλου
Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου: Βασίλης Κιμούλης
Social Media: Velvet Social Lab

Τα φτερά έκανε η εικαστικός Μάτω Ιωαννίδου

«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ

Παραγωγή: BLANDA - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Ιστοσελίδα: https://blanda.gr/ 
Email: blanda.amke@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/blandaamke/ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Θέατρο ΠΛΥΦΑ (Κτήριο 7Γ)
Κορυτσάς 39, Βοτανικός 104 47, Αθήνα

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 / ΩΡΑ: 20:30

Διάρκεια: 80 λεπτά

Ημερομηνίες και ώρες παραστάσεων: 
Σάββατο (20:30) & Κυριακή (20:00)
Νοέμβριος 2026: 14, 15, 21, 22, 28, 29/11
Δεκέμβριος 2026: 5, 6, 26, 27/12 
Ιανουάριος 2027: 2, 3, 9, 10/1

Το μήνα Δεκέμβριο θα γίνουν δύο επιπλέον παραστάσεις 
Δευτέρα και Τρίτη 14 & 15/12 (20:30)

Παραστάσεις με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία (θα προηγηθεί απτική περιήγηση): Σάββατο 28/11 και Κυριακή 6/12 

Κατάλληλο για άνω των 16 ετών: 
Η παράσταση περιέχει σκηνές βίας, απρεπή γλώσσα και σεξουαλικό περιεχόμενο

«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Online προπώληση: more.com/gr-el/tickets/theater/to-arni/
Και στο ταμείο του Θεάτρου 
Τηλέφωνο: 210 9881163 & 694.02.06.834
Κανονικό: 18€ | Μειωμένο (Φοιτητικό, ΑμεΑ, Ατέλεια ΣΕΗ, Ανέργων): 14€ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Με το μετρό: 17 λεπτά από τη στάση Μεταξουργείο (Γραμμή Μ2) ● 13 λεπτά από τη στάση Κεραμεικός (Γραμμή Μ3)
Με το λεωφορείο: Στάση «Σπύρου Πάτση» στην Ιερά Οδό: 813, 836, 856, 866, 876 ● Στάση «Σπύρου Πάτση» στη Λεωφόρο Αθηνών: 025, 026, 813

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η BLANDA ΑMKE ευχαριστεί για την πολύτιμη βοήθειά τους, τους:
Βάσω Αμπαρτζίδη, Γιάννη Αμπαρτζίδη, Γιάννη Γλαντζή, Κωνσταντίνο Κολλιόπουλο, 
Όλγα Ψωμά,  Ιωάννα Τοπάλογλου,  Orion International Brokers and Consultants Ltd

Το έργο θα κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Σοκόλη

Πληροφορίες: Βασίλης Κιμούλης • Τηλ. 697 33 100 89 • e-mail: vkimoulis@gmail.com

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η παράσταση «Το Αρνί» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του 
Υπουργείου Πολιτισμού και της ΣΤΑΣΥ

 

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