Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Γλυφάδα για υπόθεση με δράστη έναν άνδρα 46 ετών, ο οποίος είναι μόνιμος και εν ενεργεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Το πρώτο περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Αφού άδειασε μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό στον χώρο, έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της 36χρονης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Αμέσως μετά κινήθηκε σε κοντινή απόσταση, όπου ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο άλλης πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της. Εκεί φέρεται να έβαλε νέα φωτιά στο αμάξι τους, και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει το πρόσωπο και αναζητούν τον εντοπισμό του.

Γλυφάδα: Τι εξετάζει η αστυνομία

Οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο ο ίδιος άνδρας να εμπλέκεται και σε τρίτο περιστατικό που αφορά φωτιά σε όχημα άλλη γυναίκας, με την οποία είχε σχέση στο παρελθόν. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και στοιχεία από το παρελθόν του. Από τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για περιστατικά που συνδέονται κυρίως με ενδοοικογενειακή βία.



