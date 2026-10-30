Γλυφάδα: 46χρονος έκαψε το σπίτι και το αυτοκίνητο δύο πρώην συντρόφων του

Είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Γλυφάδα: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην του / ANT1

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Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Γλυφάδα για υπόθεση με δράστη έναν άνδρα 46 ετών, ο οποίος είναι μόνιμος και εν ενεργεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Το πρώτο περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Αφού άδειασε μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό στον χώρο, έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της 36χρονης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Γλυφάδα: Στο παρελθόν του «Παπαγάλου» αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας

Αμέσως μετά κινήθηκε σε κοντινή απόσταση, όπου ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο άλλης πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της. Εκεί φέρεται να έβαλε νέα φωτιά στο αμάξι τους, και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει το πρόσωπο και αναζητούν τον εντοπισμό του.

Γλυφάδα: Τι εξετάζει η αστυνομία

Οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο ο ίδιος άνδρας να εμπλέκεται και σε τρίτο περιστατικό που αφορά φωτιά σε όχημα άλλη γυναίκας, με την οποία είχε σχέση στο παρελθόν. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Τροχαίο στη Γλυφάδα: Νέα στοιχεία για κόντρα με άλλο αυτοκίνητο

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και στοιχεία από το παρελθόν του. Από τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για περιστατικά που συνδέονται κυρίως με ενδοοικογενειακή βία


 

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