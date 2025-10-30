Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Απολλωνίας της παρθένου, Αγίου Αστερίου μάρτυρος, Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών, Αποστόλου Κλεόπα, Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών και Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου.

Η Αγία Απολλωνία είναι παρθενομάρτυς της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Οκτωβρίου και από την Καθολική στις 9 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Απολλώνιος και Απολλωνία.

Η Απολλωνία μαρτύρησε στην Αλεξάνδρεια, λίγο προτού ξεσπάσει ο διωγμός επί Δεκίου (248 - 249 μ.Χ.). Ένα από τα μαρτύρια που υπέστη ήταν και η βίαιη εξαγωγή των οδόντων της, γι’ αυτό στη Δυτική Εκκλησία θεωρείται προστάτης των οδοντιάτρων και των πασχόντων από πονόδοντους. Μέχρι το 1967 την τιμούσαν και οι έλληνες οδοντίατροι ως προστάτιδα. Έκτοτε, καθιέρωσαν ως προστάτη τους τον Άγιο Αντίπα (11 Απριλίου).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Απολλωνία
  • Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός*
  • Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή*
  • Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος
  • Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα
  • Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης
  • Κλεοπία
  • Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος
  • Κρονία
  • Μαρκιανός, Μαρκίνος
  • Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος
  • Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:48 και θα δύσει στις 18:28. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 40 λεπτά.

Σελήνη 8.1 ημερών

