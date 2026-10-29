Πλάκα: Κλέφτες χαλκού πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς

Η κλοπή χαλκού εξετάζεται ως η αιτία της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Πλάκα, που άφησε πίσω της 6 νεκρούς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και δικαστικοί πραγματογνώμονες ανέσυραν από τα συντρίμμια τον μετρητή και τους αγωγούς παροχής αερίου. Στη συνέχεια, έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις στο Πολυτεχνείο, προσδιορίστηκε το σημείο από το οποίο διέρρευσε το αέριο, δίπλα στον μετρητή, στο ισόγειο του κτιρίου.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία άτομα να εισέρχονται στο κτίριο στις 2 τα ξημερώματα, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, οι ύποπτοι επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες και αποχώρησαν λίγα λεπτά αργότερα, κρατώντας ένα μεγάλο κομμάτι χαλκού.

Στιγμιότυπα από το σημείο της έκρηξης στην Πλάκα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Κατά την αφαίρεση των σωλήνων εκτιμάται ότι προκλήθηκε ζημιά στην εσωτερική εγκατάσταση αερίου, με αποτέλεσμα τη διαρροή που φέρεται να οδήγησε στην έκρηξη.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 55, 37 και 34 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές τουλάχιστον 50 φορές.

Σε βάρος τους αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και κατά συναυτουργία, θανατηφόρα έκρηξη με δόλο και εμπρησμό.

Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.